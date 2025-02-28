哪吒2｜曾在澳門「顯靈」？從傳說到國家級非物質文化遺產

哪吒2｜哪吒曾在澳門「顯靈」？ 從傳說到國家級非物質文化遺產

澳門「哪吒信俗」列國家級非遺 在澳門地標景點「大三巴」附近，有一座古老的廟宇，所供奉的是「三十三天哪吒太子」，這是澳門現存的兩座哪吒古廟之一。

哪吒信仰在澳門有300多年歷史，其傳說故事與大家熟知的「哪吒鬧海」「哪吒三太子」略有不同，具有鮮明的地域特色。 據「澳門文化遺產」官方網站，相傳清朝時，哪吒曾經在澳門柿山顯聖，護佑居民；19世紀末，澳門爆發疫症時，大三巴附近的茨林圍居民又得到哪吒托夢顯聖，根據指引醫治，最終令疫病消除。居民因此在這兩個地方建廟祭祀、供奉。

2005年，包括大三巴哪吒廟在內的「澳門歷史城區」被納入《世界遺產名錄》。 「哪吒信俗」於2012年成為澳門非物質文化遺產；於2014年被列入國家級非物質文化遺產，也是國家級非遺中、目前唯一與哪吒傳說有關的一項。 由澳門特區政府文化局等籌建的大三巴哪吒展館，於2012年正式開幕，傳承「哪吒信俗」文化。

2024年的「哪吒誕」活動期間，澳門舉辦為期5天的大三巴哪吒廟會市集，透過文創產品、遊戲區、工作坊等多種形式，講述「哪吒信俗」故事。

這些「哪吒」雖然形象、經歷不同，但都被視為護佑黎民、尤其是孩童的神靈，因而能夠跨越時間、打破地域界限，成為引發共鳴的文化符號之一。