哪吒2｜貴陽IMAX-GT戲院螢幕5層樓高 內地人專程搭飛機朝聖（有片）

哪吒2｜貴陽IMAX-GT戲院螢幕5層樓高 內地人專程搭飛機朝聖

最近有不少內地人，專登搭飛機及拉著行李去貴州貴陽越界影城一家戲院看《哪吒2》，看完電影再坐飛機回家。原來這間戲院擁有全亞洲最寬的IMAX大銀幕，視覺及觀感效果理想，人潮令這間戲院連日蟬聯全中國戲院票房冠軍。 據《揚子晚報》報道，《哪吒2》繼續爆火，不少影迷開始二刷三刷，新的熱潮趨向於選擇CINITY、IMAX、中國巨幕、杜比視界等特效廳，新發現也不少。報道指出，在《哪吒2》的全國影院票房每日排名中，前十名基本都是擁有鐳射IMAX廳的戲院。

有意思的是，已經出現「為一塊大銀幕奔赴一座城」的電影旅遊盛況，亞洲最寬、全球第二寬的IMAX GT大銀幕在貴陽越界影城9號廳，每天的《哪吒2》場次均顯示滿座，入座率高使貴陽越界影城9號廳已經連續多日登頂全國影院票房第一名。截至2月22日當日，該影城的《哪吒2》票房已達39.3萬人民幣（約42.1萬港元）。 有不少影迷專門前赴貴陽越界影城，觀看《哪吒2》後被其寬32.16米、高18.17米的大螢幕震撼到︰「有五六層樓那麼高的大銀幕，太過癮了」。據《中新社》報道，有從雲南搭機到貴陽的影迷，一周前買到門票就決定訂機票去看電影，拉著行李就到電影院報到。另外有河南影迷坦言「就是衝著屏幕來的」。 設酒店優惠及免費寄存行李 貴陽越界影城9號廳總經理表示，2月14日情人節後票房就開始爆發式增長。由於許多影迷都是各省搭飛機慕名而來，影城因此提供免費寄存行李服務，甚至和鄰近酒店合作，憑電影門票可享酒店費折扣。

中間5間 IMAX GT 據資料顯示，中國商業運營放映院線影片的 IMAX GT 僅有五間，分別是北京中國電影博物館、東莞萬達影城（華南 MALL 店）、哈爾濱萬達影城（哈東萬達廣場店）、昆明摩天鐳射 IMAX 影院、貴陽越界影城（未來方舟店），除了貴陽為1.9畫幅外，其他幾個影廳都採用了1.43 畫幅。 有不少江浙滬網友發文稱，為甚麼江浙滬一帶一塊這麼洋氣的大銀幕也沒有。有影迷分析表示，IMAX GT對場地要求很高，市中心的商場很難劃出這樣的大空間，投入成本太高等等，所以市中心的電影院一般選擇主流大銀幕。 據資料顯示，IMAX GT採用 4K 鐳射雙機的放映系統，並配備12聲道音響系統，呈現更加栩栩如生的畫面及超強精準定位的震撼音效，給觀影者極強的臨境體驗。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章