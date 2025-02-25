哪吒2｜跟着哪吒遊四川故鄉 盤點宜賓4大相關景點

哪吒2｜翠屏山哪吒行宮 全國唯一哪吒祖廟 位於宜賓城區西隅的翠屏山，是著名的城市森林公園，在這個山色秀美、古木葱鬱的地方中，原來坐落了全國唯一一座哪吒行宮。

哪吒2｜南廣鎮陳塘關龍脊石 是敖丙的龍骨？ 雖然在《哪吒2》中，哪吒和龍太子敖丙是並肩作戰的好朋友，但在古代神話小説《封神演義》中，兩人卻是敵對的關係。 故事中，哪吒大鬧東海，擊敗敖丙後將其龍骨棄於海中，當中所提到的「海」就是宜賓的長江，而敖丙的龍骨，就是南廣河與長江交匯處的龍脊石。

在《哪吒2》和《封神演義》中，太乙真人以蓮藕、荷葉為哪吒重塑肉身，所用到的荷花就來自天池公園，哪吒也在這裏練就三頭六臂的本領，因此公園内還建有「哪吒還身閣」傳承哪吒文化。 哪吒2｜七星山金光洞 太乙真人的修仙洞府 在四川宜賓，有一個可以包攬全市面貌的好去處，那就是七星山。 七星山位於宜賓市區南岸約4公里處，和天池公園相連，總面積約28.5平方公里，這裏森林茂密，種有逾79科154種植物，且有多座峰巒，自然形成許多狹窄的山口，地貌奇特。 除了森林景觀，七星山上亦坐落着許多引人入勝的人文景觀，像是明代建造的黑塔，不過要數最廣為人知的一定是太乙真人的修行之地——金光洞，同時，這裏也是哪吒從師太乙真人學道的地方。