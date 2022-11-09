唐伯虎老師王鏊故居拍賣 700年古宅處女座金牛座優先買？

江蘇蘇州一座有700年歷史的明代古宅即將在月底拍賣，其原主人的傳奇背景，都不及三項購買條件引人注目——必須是中國公民，處女座、金牛座優先，最好是考古學畢業。據報這是因為古宅屬官方控制保護建築，裡面還有不少珍貴楠木，所以參考星座性格，讓有潔癖、勤儉持家的處女座和金牛座享優先購買權。

王鏊是「江南四才子」(吳中四才子)其中的唐伯虎、文徵明、祝枝山，以及集前人大成發展「心學」的王陽明等多位知名文學家、思想家、書法家的老師。王鏊死後，唐伯虎在其墓前渾淚頌讚「海內文章第一，山中宰相無雙」，王陽明更為王鏊立傳，稱「世所謂完人，若震澤先生(王鏊別稱)王公者，非邪？」北京故宮博物館則藏有唐伯虎贈送王鏊的《王公出山圖》，是王鏊因父喪解職守孝3年期滿後起復，唐伯虎為王鏊送行而作。

網民：符合條件有啥用，最不符合的就是錢包

不少網民揶揄，「符合條件有啥用，最不符合的就是錢包」、「不是我沒錢不買，是星座對不上」、「錢不錢的不重要，主要是雙魚座不適合買」、「如果我有錢的話我肯定會買，但是我沒有」、「天秤座表示：看不上」、「就算把宅子白送給我，我都沒錢修繕」。有網民就認為，「中式古宅按西方星座學尋賣家，現在炒作都要中西結合了嘛」、「這傳統文化的東西不得看個八字？」

還有網民認為，「這是景區沒錢了，開始變賣資產嗎」、「買這房子限制估計比較多的甚麼，不能燒飯啊，不能通氣呀」。一些網民則詢問，「景區內？那屋主人進景區要付門票麼」，有網民回應「溥儀進自己家都要花錢」。不過，有江蘇網民指出，「本地人進去都是免費的」、「蘇州古鎮只有特別景點收費」。