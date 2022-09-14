唐山惡霸打人案開審 料持續數天 主犯或面臨20年監禁

河北唐山惡霸打人案，昨日在河北廊坊市廣陽區人民法院開庭，由於被告多達28人，預計審訊將持續數天。
河北省人民檢察院上月底通報案情，以陳某志為首的6名施暴者，今年6月10日凌晨在唐山路北區一間燒烤店毆打4名女食客，起因是陳某志調戲其中一名女食客被斥責後惱羞成怒。
打人案牽出「惡勢力組織」 28人被起訴
通報又指，已查明陳某志等人2012年起逐漸形成「以陳某志為糾集者的惡勢力組織」，長期在唐山等地「為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響」，涉及11宗非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動、尋釁滋事等刑事案件，以及4宗尋釁滋事、故意傷害等行政違法案件，總共28名疑犯均已被檢方向法院提出起訴。
為何不屬「黑社會」？掃黑警員指有多種區別
對於陳某志等人被認定為「惡勢力組織」而非「黑社會」，浙江《都市快報．橙柿互動》引述掃黑警員指，兩者的暴力性、逐利性與組織性都有一定區別，例如黑社會比惡勢力人數更多、組織更穩定、結構更嚴密、規則更具體，有明確領導者、組織者及固定骨幹成員；經濟實力亦更強，「影響力足以對某一經濟領域產生重大影響，甚至實現壟斷」，因為如今黑社會大多公司化運作，「以黑養商、以商養黑」。
該警員又指，相比惡勢力，黑社會在一定區域有公開、廣泛的「震懾力」，令相關公眾「聞之色變」，並且不斷擴展勢力範圍，達到控制某一行業或某一地區生產經營的程度，「稱霸一方」，並會利用金錢、權力、尋求保護傘等從事上述活動。
唐山打人案團夥未達黑社會標準
該警員根據起訴書內容，認為陳某志這個團夥雖然在10年內作惡、犯罪很多，但未形成黑社會性質的組織，其組織某程度上鬆散，且未形成稱霸一方的勢力範圍，「這也是掃黑除惡為甚麼一定要打早打小的原因，可以說黑是惡的升級版，惡勢力如果放任，就可能漸漸發展為黑社會」。
《都市快報．橙柿互動》又引述曾審理黑惡案件的法院相關人士指，據其分析，陳某志這類團夥的主要成員，將可能被判10年至20年有期徒刑。
另外，當局早前追查陳某志背後的「保護傘」，立案調查了15名官員，當中8人被發現有濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等問題，已被採取留置措施。該8人包括唐山市路北區副區長兼公安局長馬愛軍。