唐山惡霸打女人事件掀舉報潮　有網民指某公安局長充當詐騙團夥保護傘

河北唐山燒烤店惡霸打女人事件持續發酵，兩名被打傷的女受害人，一度要在深切治療部救治，據悉現已轉入普通病房。至於全市展開打擊犯罪的專項行動，連日來掀起舉報潮，陸續有市民在網上平台舉報惡勢力，市公安局信訪部門亦大排長龍，近日網上再有舉報影片，指控唐山市豐南區公安局局長為詐騙團夥充當保護傘。

該名實名報舉人郭立立在影中稱：「我叫郭立立，現實名制舉報唐山市豐南區公安局局長，主要辦案人員等人，為車把頭詐騙團夥充當保護傘，主要詐騙人員至今都逍遥法外。」她指：「全國大概有1,500人被詐騙，涉案金額達到1.5億元，自己受騙金額達107萬元」，促請有關部門徹查事件。

另一名舉報人古海峰則說：「董飛黑惡勢力，攜帶5人2月份將我進行毆打，現在警察沒有給到實質性的任何解決……」

唐山8地今公布最新舉 報 方式

唐山全市日前展開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，打擊各類犯罪活動，當中唐山市路北區、古冶區、曹妃甸區等8地今日公布「雷霆風暴」專項行動最新的舉報方式，包括舉報地點、舉報電話、舉報郵箱及舉報信箱。

內地多間官媒亦就事件先後發聲，其中《人民日報》評論文章提到，案中9名疑犯已被捕，相關部門要繼續深入徹查，依法嚴懲施暴者，還傷者公道，無論涉及甚麼人都要一查到底。