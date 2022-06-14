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2022-06-14 16:08:26

唐山惡霸打女人事件掀舉報潮　有網民指某公安局長充當詐騙團夥保護傘

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唐山惡霸打女人事件持續發酵，連日來掀起舉報潮。(微博截圖)

唐山惡霸打女人事件持續發酵，連日來掀起舉報潮。(微博截圖)

河北唐山燒店惡霸打女人事件持續發酵，兩名被打傷的女受害人，一度要在深切治療部救治，據悉現已轉入普通病房。至於全市展開打擊犯罪的專項行動，連日來掀起報潮，陸續有市民在網上平台報惡勢力，市公安局信訪部門亦大排長龍，近日網上再有影片，指控唐山市南區公安局局長詐騙團夥充當保護傘。

該名實名報人郭立立在影中稱：「我叫郭立立，現實名制報唐山市南區公安局局長，主要辦案人員等人，車把頭詐騙團夥充當保護傘主要詐騙人員至今都逍法外指：「全國大1,500人被詐騙，涉案金額達到1.5億元，自己受騙金額達107萬元」，促請有關部門徹事件。

另一名報人古海峰則說：「董飛黑惡勢力，52將我進行毆打，現在警察沒有給到實質性的任何解決……」

唐山8地今公布最新舉方式

唐山全市日前展開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，打擊各類犯罪活動，當中唐山市路北區、古冶區、曹妃甸區等8地今日公布「雷霆風暴」專項行動最新的方式，包括報地點、報電話、報郵箱及報信箱。

內地多間官媒亦就事件先後發聲，其中《人民日報》評論文章提到，案中9名疑犯已被捕，相關部門要繼續深入徹，依法嚴懲施暴者，還傷者公道，無論涉及甚人都要一到底。

唐山市公安局門口，大批民眾大排長龍反映問題。 網民郭立立實名報舉人某公安局長充當惡勢力保護傘。 有舉報人網上舉報當地黑惡勢力。 唐山市公安局信訪接待大廳充斥報舉的民眾。(網上圖片)
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