唐山惡霸打女人 成龍嬲到一夜難眠：希望每個中國人安全生活在陽光下

河北唐山「惡霸打女人」事件持續發酵，連影壇大哥成龍昨晚也在微博表示憤怒得一夜難眠，強調要「向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人」，又談到「尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家……我想說，看到恃強淩弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」

目擊者：上前阻止都會被打

不過，官媒「中央廣電總台中國之聲」今日報道，現場有多名目擊者打電話報警，其中一名男子表示，「所有上去阻攔的，說句話的，他們(打人者)就會直接一耳光，或者拿著酒瓶往腦袋上砸。我們一桌子人加上我只有三個男生，只有一個辦法就是趕緊報警，我取完證之後，偷著去很遠的一個店裡邊報警」。

官媒呼籲勿對 無辜者「網暴」

官媒《人民日報》則針對少數人質疑燒烤店老闆娘與打人者認識、圍觀者無積極制止暴行等「網暴」，發表題為《堅決依法嚴懲施暴者，堅決譴責對無辜者的「網暴」》的評論，指當時店內多人有上前制止，報警的更不乏其人，「斥責惡行，向暴力說不，這是人之常情，但不能只憑推測勾連無限放大，認錯主體、模糊主題。無視現場其他人員的上前制止、報警，一味將他們當成批評靶子，對他們『網暴』更是搞錯了對象」。

成龍今晚再於微博發文，稱「在這件事情上，也許觀點的衝突和碰撞在所難免，但所有的討論最終都要回歸最基本的價值觀和公序良俗。希望我們的法制可以嚴懲無良暴徒，可以為無辜受害者討回公道，可以表彰和保護見義勇為的英雄，可以維護所有公民的基本權益不被侵害。希望每一個中國人都可以安全的生活在陽光下」。

徐克：幾個壯漢肆無忌憚打人 這是甚麼時代？

成龍又代知名導演徐克發文，內容提到，「幾個壯漢一起出手，每次出手都像要奪取對方性命般的暴襲，更讓人無法理解的是他們肆無忌憚的態度，這是甚麼時代？……這樣的事件如果不能被合理懲戒，受害人不能被合理補償，民眾對法治及人性的懷疑將會退回到原始社會，也就是人們將被迫去考慮持有武器才能自保的生活方式，這是何等的恐怖」。