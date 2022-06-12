唐山惡霸打女人 成龍嬲到一夜難眠：希望每個中國人安全生活在陽光下

河北唐山「惡霸打女人」事件持續發酵，連影壇大哥成龍昨晚也在微博表示憤怒得一夜難眠，強調要「向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人」，又談到「尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家……我想說，看到恃強淩弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」
目擊者：上前阻止都會被打
不過，官媒「中央廣電總台中國之聲」今日報道，現場有多名目擊者打電話報警，其中一名男子表示，「所有上去阻攔的，說句話的，他們(打人者)就會直接一耳光，或者拿著酒瓶往腦袋上砸。我們一桌子人加上我只有三個男生，只有一個辦法就是趕緊報警，我取完證之後，偷著去很遠的一個店裡邊報警」。
官媒呼籲勿對無辜者「網暴」
官媒《人民日報》則針對少數人質疑燒烤店老闆娘與打人者認識、圍觀者無積極制止暴行等「網暴」，發表題為《堅決依法嚴懲施暴者，堅決譴責對無辜者的「網暴」》的評論，指當時店內多人有上前制止，報警的更不乏其人，「斥責惡行，向暴力說不，這是人之常情，但不能只憑推測勾連無限放大，認錯主體、模糊主題。無視現場其他人員的上前制止、報警，一味將他們當成批評靶子，對他們『網暴』更是搞錯了對象」。
成龍今晚再於微博發文，稱「在這件事情上，也許觀點的衝突和碰撞在所難免，但所有的討論最終都要回歸最基本的價值觀和公序良俗。希望我們的法制可以嚴懲無良暴徒，可以為無辜受害者討回公道，可以表彰和保護見義勇為的英雄，可以維護所有公民的基本權益不被侵害。希望每一個中國人都可以安全的生活在陽光下」。
徐克：幾個壯漢肆無忌憚打人 這是甚麼時代？
成龍又代知名導演徐克發文，內容提到，「幾個壯漢一起出手，每次出手都像要奪取對方性命般的暴襲，更讓人無法理解的是他們肆無忌憚的態度，這是甚麼時代？……這樣的事件如果不能被合理懲戒，受害人不能被合理補償，民眾對法治及人性的懷疑將會退回到原始社會，也就是人們將被迫去考慮持有武器才能自保的生活方式，這是何等的恐怖」。
事件發生於上周五凌晨，唐山路北區一家燒烤店一名男食客突然對一名女食客施「鹹豬手」搭訕，被對方言語驅趕後疑惱羞成怒，扯著其頭髮拖出店外，與多名男子對其瘋狂毆打後逃走。燒烤店閉路電視片段同日下午在網上流傳後，引起全國關注和憤怒。
唐山打人案9人被捕 其中5人有故意傷害等前科
案件被定性為「尋釁滋事、暴力毆打他人」，上周六由河北省公安廳指定廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理；兩名受害女子正在醫院治理，情況穩定，無生命危險，另外兩名受害女子傷勢較輕，未有留醫。新華社報道，在公安部、河北省公安廳統一部署及河北、江蘇警方合作下，全部9名疑犯已於上周六被捕，包括7男2女。廊坊市公安局廣陽分局則在今日通報，經廣陽區人民檢察院批准，9名疑犯已被正式逮捕。另外，中央廣電總台中國之聲引述唐山警方強調，事發當日接到報案後5分鐘已趕到現場，但打人者已經逃離。唐山警方又提到，其中5名疑犯有尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害等前科。
對於今次案件獲指定管轄權，有內地刑法專家認為可「減少干擾，保證公正性」。有內地傳媒就指出，唐山市公安局長趙晉進曾任廊坊市副市長兼公安局長。
連續3日有人實名舉報唐山黑惡勢力
與此同時，自上周五起連續3日都有人在網上實名舉報唐山市內的黑惡勢力，市政府均表示正核實、調查事件。其中一名在路北區開蛋糕店的男子舉報，一幫「以刑滿釋放人員為首的社會閒散人員所組成的黑社會團夥」，自2021年7月起連續多月到其店舖和住所打砸鬧事，還曾在警員面前恐嚇自己，稱他們有自己的辦事方法，「絕對不會遵從法律」，而自己多次報案，都只得「他們這些行為並不觸犯法律」的回覆。該名老闆去年起在微博公開事件，但一直未獲關注，其微博帖文目前已清空，據報其正配合警方調查。
另一名在路北區一家酒吧駐唱的姓張女歌手則舉報，自己和5名同事上月23日被酒吧老闆以出糧為由，騙到酒吧內非法拘禁長達16小時，期間被毆打、恐嚇、鎖入狗籠等，又被逼簽白紙畫押、交出手機及住所鎖匙等私人物品，自己趁亂逃脫後跑到警局報案，警方卻未有積極、妥善處理。張女更在今日凌晨3時接到唐山市公安局電話，要求她刪除實名舉報短片，聲稱「查起來這事就太複雜，已經在解決這事了」。
唐山政府：即日展開半個月整頓社會治安行動
唐山市委、市政府今日宣布，即日展開為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，強調未來半個月要集中整治社會治安，「把打擊鋒芒對準群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動，出重拳，用重典，懲惡務盡，絕不手軟」。