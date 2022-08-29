唐山打人案｜涉非法拘禁、故意傷害等15案 施暴者等28人被起訴

河北唐山今年6月發生的惡霸打人案引起全國關注和憤怒，輿論紛紛敦促當局嚴懲惡霸及其背後的「保護傘」。河北省人民檢察院今日通報，已對施暴者陳某志為首的28名被告提出起訴，兩名受害女子則已於7月1日出院。河北省紀委監委同日通報對陳某志背後「保護傘」的查處，指唐山市路北區副區長兼公安局長馬愛軍等8名公職人員涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等問題，將深入調查處理。

河北檢察院：網傳受害者遭性侵等均為假消息 河北檢察院指，現已查明，今年6月10日凌晨2時40分左右，陳某志與8名同伴在唐山路北區一家燒烤店吃飯期間，騷擾另一枱4名女食客，並在遭到食客王女拒絕和斥責後毆打王女。王女與同桌的李女反抗，陳某志就與5名同伴在燒烤店內、外對王女等4女用凳和酒樽擊打或拳打腳踢。4女由救護車送院後，王女、劉女在普通病房留醫治療，7月1日出院，傷勢鑑定為「輕傷二級」；另兩女檢查後無需留醫，自行離開，傷勢鑑定為「輕微傷」。 檢察院強調，經調查核實，認定網傳4名受害者「在小胡同內遭性侵害」、「從樓上被扔下」、「被汽車碾壓」等均為虛假信息。

施暴者糾集惡勢力組織 為非作惡欺壓百姓 檢察院又指，已查明陳某志等人自2012年起長期「糾集在一起」，在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪11宗，實施尋釁滋事、故意傷害等行政違法4宗，逐漸形成「以陳某志為糾集者的惡勢力組織」。 檢察院批評，「該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響」，28名被告「犯罪事實清楚，證據確實、充分」，近日已由廊坊市廣陽區人民檢察院向廊坊市廣陽區人民法院提出起訴。檢察院強調會依法追究刑事責任，依法嚴懲，「堅決維護人民群眾生命財產安全和社會和諧穩定」。