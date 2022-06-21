唐山打人｜兩留醫女子被鑑定為「輕傷二級」惹質疑 警方：標準上傷勢並不輕

唐山被打女子傷勢，經司法鑑定為「輕傷二級」。左圖為網上流傳被打女子送院情況。(互聯網)

河北省公安廳今日通布「唐山惡霸打人案」調查進展，當中提到兩名傷勢較重的留醫女子情況已經好轉，經司法鑑定屬「輕傷二級」，兩名到醫院檢查後自行離開的女子則屬「輕傷」。不少內地網民質疑，該兩名女子被打到頭破血流、渾身浴血，卻只屬輕傷二級，「明顯縱容施暴者」、「法律太不嚴謹、太沒人道了吧？」、「這都算輕傷，以後被家暴都不敢去傷情鑒定了。能有這幾個女生被打的狠？」

警方指「輕傷不輕」 網民翻譯：未殘有得醫

不過，江蘇江寧警方在微博解釋，根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部共同發布的《人體損傷程度鑑定標準》(下稱《標準》)，其實「輕傷不輕，重傷很重」。有網民隨即表示，「輕傷二級，翻譯成常人理解的大概就是：傷很重，但是還沒殘，醫學基本還能治回來。重傷是醫學不可挽回的殘疾、功能損失治不好」。

《標準》將司法鑑定傷勢分為「重傷」、「輕傷」、「輕微傷」共三級，其中重傷和輕傷再細分一級和二級。江寧警方舉例，鼻骨骨折、肋骨骨折等，在一般人看來已屬較重的傷勢，在司法鑑定上屬於「輕微傷」；肋骨骨折兩處以上、眼球穿通傷或眼球破裂傷、四肢任一大關節功能喪失、四肢重要神經損傷、四肢重要血管破裂等，屬「輕傷二級」；肋骨骨折六處以上、骨盆骨折兩處以上等，是「輕傷一級」。

植物人、最少一足離斷 司法鑑定才屬重傷

江寧警方指，若達到重傷二級和重傷一級程度，「就是非常非常重了」，例如「植物人」、雙耳聽力障礙、頸部大血管破裂等，二肢以上離斷或缺失、二肢六大關節功能完全喪失等，是「重傷一級」；「重傷二級」則包括一足離斷或缺失50%以上、心臟破裂等。江寧警方又提到，刑法上對故意傷害罪名的參考標準，為「是否達到輕傷」，簡單來說，輕傷和重傷，是罪輕和罪重的區別，輕微傷和輕傷，則是違法和犯罪、或者說非罪和有罪的區別。

《南方日報》評論表示，受害者被暴力毆打的畫面令人不寒而慄，網民希望嚴懲施暴者的心情可以理解，「同時又何嘗不希望被害人的傷情只是『輕傷』，祝願她早日好起來」。

謊稱「5分鐘抵現場」警員被查 實際28分鐘才到

另外，案中接受紀律審查和監察調查的5名警官當中，唐山市公安局路北分局機場路派出所民警陳志偉曾向官媒聲稱，他們在事發當日、即本月10日凌晨2時41分接到報案後，2時46分趕抵案發現場，第一時間向現場人士了解案發經過，惟打人者已經逃離。

然而，河北省公安廳今日在通報中推翻上述說法，指當日凌晨2時41分接到報案後，機場路派出所警員3時09分才「趕到現場展開處置工作」，惟7男2女打人者已於2時47分逃離，4名受害女子亦已於2時55分由救護車送院。