唐山打人｜涉嚴重違紀違法　公安局分局長受查、副局長被免職

河北唐山燒烤店惡霸打女人事件持續發酵，兩名被打傷的女受害人，一度要在深切治療部救治，據悉現已轉入普通病房，目前情況好轉。

人民日報今日(21日)報道指，河北省紀檢監察機關，對該案件及其他相關案件涉及的公職人員，涉嫌嚴重違紀違法問題，依紀依法開展審查調查。

分局長等5人受查

目前，唐山市公安局路北分局局長馬愛軍、唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長范立峰，正接受紀律審查和監察調查，而副局長則被免職。

事實上，唐山當地黑惡勢力猖獗，公安機關指亦，發現涉事打人惡霸有其他尋釁滋事、聚眾鬥毆、開設賭場等違法犯罪線索，目前正在加緊偵查相關人士，是否涉嫌黑惡組織犯罪。

事發後曾放生施暴者

事發於6月10日凌晨2點多，河北唐山市一家燒烤店，一女子因拒絕被一男子性騷擾，被該男子及友人群毆，重傷入院。現場監控視頻及後在網上曝光，引發群情激憤，呼籲當局嚴懲暴力打人者。

根據唐山公安紀錄，事發當晚，公安抵達案發現場後，並沒有拘捕涉事施暴者。惟之後在輿論壓力下，唐山公安從10日晚開始，陸續拘捕9名涉案男子，其中4人是跨省拘捕。不少民眾質疑唐山公安為何當時放生涉事施暴者，並批評其有包庇黑惡勢力之嫌。