唐山被撤「全國文明城市」 官媒：這個榮譽不容抹黑和褻瀆

河北唐山惡霸打人案引起全國關注和憤怒，這個自2011年起蟬聯四屆「全國文明城市」榮譽稱號的城市，終在周三被中央精神文明建設指導委員會辦公室(中央文明辦)停止「全國文明城市」資格。官媒《人民日報》旗下《中國城市報》強調，文明城市榮譽屬於全體市民，不容抹黑和褻瀆，社會各界都應格外珍惜、共同守護文明的善意和城市的溫度。

不得參加新一屆評選 整改後符合條件可再參加

「全國文明城市」自2005年起每3年評選一次，至今已舉辦六屆，一旦被撤銷全國文明城市稱號，就不得參加下一屆評選，只有經過認真整改，符合條件，才可參加之後的評選。《南方都市報》指，這意味唐山不能參加第七屆(2021至2023年)的評選。

今次案件最少有6名警員落馬，其中唐山市路北區副區長兼市公安局路北分局長馬愛軍、路北分局機場路派出所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、光明里派出所前所長范立峰，正接受異地紀委監委紀律審查及監察調查，路北分局姓李副局長則被免職，另還有機場路派出所民警陳志偉被查。

網民：要將「小保護傘」後的「大保護傘」撈出來

有內地網民發現，今次唐山惡霸打人事件發生後，網上實名舉報的事件，超過一半都發生在路北區，認為馬愛軍是今次事件中「第一條大魚」，但只屬「小保護傘」，必須「把馬愛軍後面的大傘撈出來」，「否則過不了幾年，他就能重新再扶植一個馬愛軍站出來」。

網民舉例，機場路派出所距今次事發的燒烤店只有7分鐘車程，但官方通報顯示，機場路派出所事發當晚接到報案後，28分鐘才抵達現場，打人者早已逃離，陳志偉卻敢糊弄官媒記者，說謊欺騙全社會民眾「接警後5分鐘就到了」，其背後必然有人指使、有「保護傘」；同樣道理，馬愛軍毫不忌憚外界對事件的關注，「只能說明他的後面一樣站著給他下指令的人」。

網民認為，「不是陳某志這群人葬送了唐山的文明，而是馬愛軍和馬愛軍背後的那些團夥。因為沒有他們，陳某志倡狂不起來」。

