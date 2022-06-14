唐山黑惡勢力遭「雪崩式舉報」 漁船主控「海霸」殺5人

李先生的漁船被撞至翻覆(紅圈示)，5名船員被困船艙，最後證實遇難。(互聯網)

河北唐山「惡霸打女人」一案震撼全國，不少忍氣吞聲多時的受害者隨即趁機實名舉報唐山潛藏的黑惡勢力，其中「蛋糕店老闆被勒索」及「駐唱女歌手被酒吧非法拘禁16小時」兩宗之前未獲警方妥善處理的案件引起公眾關注後，前日分別有2名及4名疑犯被捕。其他舉報包括一名姓李漁船船主(小圖)指控3年前遭唐山「海霸」惡意撞擊其漁船，致5名船員死亡，自己卻被列為「交通肇事罪」疑犯，呼籲當局還他及死者一個公道。

該名姓李船主指，2019年12月12日晚，其漁船遭兩艘漁船追逐，並被其中一艘漁船撞翻，案件本屬「故意殺人」，但唐山市海警局定性為「交通肇事」提交到檢察院，自己作為漁船上唯一生還者，反被列為疑犯，真正肇事者則獲准保釋，案件至今未有進展。

根據當年的內媒報道，李先生當晚與多艘漁船在同一水域等漲潮後繼續航行，期間有漁船疑欲「霸地盤」而突然撞過來，雙方隨即口角，對方卻突然掟玻璃樽傷人，甚至擬再撞其漁船。李先生駕船閃避並駛離現場，但因馬力比對方小而被追上，漁船遭連撞4次後「反艇」。

其他舉報包括「唐山徐敏詐騙三千萬元(人民幣)珠寶立案一年無進展，涉事珠寶仍在市場流通」、「唐山某前村支書壟斷村內生豬市場，老豬農拒絕賤賣生豬被多次毆打及恐嚇『再告狀就打死你』」、「唐山婦人舉報當地一鋼鐵集團姓楊副總2016年僱用當地5名黑社會打死其兒子，警方聲稱『身上無傷』拒絕立案」等，當中徐敏案昨日已被唐山市公安局從路北分局轉至開平分局辦理。

傳一女已被惡霸打死

當地澄清「未死」

無獨有偶，多宗被舉報的案件都發生於路北區，包括「蛋糕店老闆被勒索」及「駐唱女歌手被酒吧非法拘禁16小時」，而「惡霸打女人」一案也於路北區發生。上述3宗案件均被指定由其他地區公安分局辦理。至於網上瘋傳，被惡霸打到留醫的兩名女子，其中一人因被惡霸開車輾過而已經死亡，唐山市婦女聯合會昨澄清，兩女「生命體徵平穩，沒有死亡」。