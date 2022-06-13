唐山「雷霆風暴」整頓社會治安 舉報電話被投訴無法打通

河北唐山「惡霸打女人」一案震撼全國，不少忍氣吞聲多時的民眾隨即趁機在網上實名舉報唐山潛藏的黑惡勢力。唐山市政府昨宣布即日展開為期半個月的「雷霆風暴」社會治安整頓行動，並於今日公布舉報地點、電話、電郵及信箱。內地「大河報．豫視頻」記者下午去到舉報地點「唐山市公安局信訪接待大廳」，發現約10米的走廊排了十幾個信訪人士；接待大廳門外則有多人交流欲舉報的問題，其中一名男子說到激動處，大叫「網上公布的電話打不通，沒人接」。大河報．豫視頻記者試打舉報電話，亦得到「空號」、號碼錯誤、無法接通或電話繁忙等結果。 唐山更新舉報電話後仍被指無法打通 唐山市夏季社會治安「雷霆風暴」專項整治行動領導小組辦公室晚上更新舉報電話及手機號碼。內地網民紛紛表示，「希望真的有用」，有人就質疑「意思是：不用/別再 微博上實名舉報了，改打電話吧」。還有多名網民表示，新電話依然「打不通」，稱「建議在國務院互聯網+督查平台開闢『唐山實名舉報專欄』」。

網上實名舉報唐山黑惡勢力 其中兩案迅速拘6人 連日網上實名舉報的案件中，「蛋糕店老闆被勒索」及「駐唱女歌手被酒吧非法拘禁16小時」兩宗之前未獲警方妥善處理的案件引起公眾關注後，昨日分別有2名及4名疑犯被捕。其他舉報包括一名姓李漁船船主指控3年前遭唐山「海霸」惡意撞擊其漁船，致5名船員死亡，自己卻被列為「交通肇事罪」疑犯，呼籲當局還他及死者一個公道。 漁船船主舉報3年前遭唐山「海霸」撞船 5船員死亡 李先生指，2019年12月12日晚，其漁船遭兩艘漁船追逐，並被其中一艘漁船撞翻，案件本屬「故意殺人」，但唐山市海警局定性為「交通肇事」提交到檢察院，自己作為漁船上唯一生還者，反被列為疑犯，真正肇事者卻獲准保釋，而案件至今未有進展。 根據當年的內媒報道，李先生當晚與多艘漁船在同一水域等漲潮後繼續航行，期間疑有漁船欲「霸地盤」而突然撞過來，雙方隨即口角，對方卻突然掟玻璃樽傷人，甚至擬再撞其漁船。李先生駕船閃避並駛離現場，但因馬力比對方小而被追上，連撞4次致漁船「反艇」。