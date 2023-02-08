唔准賣平價機票？傳7家國有航空公司被限制最低票價

根據該消息，接到通知的包括中國國航、中國東航、南方航空、廈門航空、四川航空、深圳航空及山東航空。內地「界面新聞」引述國航相關負責人稱，「對此不太了解」，廈航方面則回應稱，「這個我們不清楚，目前不掌握這方面的信息」；某大型航司內部人士就透露，「是有這樣的通知，但是沒有接到具體文件，只是口頭傳達」。界面新聞又指，民航業內媒體「航旅通訊社」亦引述多家航司稱，確實收到相關口頭通知，類似限制2022年也曾出現，「但是最後不了了之」。

主營航線票價不得低於正價最高者四折

界面新聞表示，相關消息中的具體要求，是該7家國有航空公司所佔份額超過65%的航線，不得以低於承運人中正價最高者的四折同等價格賣機票；份額高於75%的航線，不得低於承運人中正價最高者五折，聯程不在管控範圍。界面新聞舉例，廣州來往北京航線，南航的Y艙(經濟艙)價格為2,000元(人民幣，下同)，是共飛(多家航司共同執行同一條航線)之中最高，故該航線的共飛承運人，所售機票價格均不得低於2,000元的四折，即800元。

界面新聞記者還透過內地旅遊服務平台攜程，查詢內地多條重要航線票價，包括北京直飛上海、北京直飛廣州，發現相關7家航司的機票價格，都未有低於共飛最高票價正價的四折。其中北京直飛上海，最高票價為國航和東航的2,150元，最低為吉祥航空及中聯航的600至700元，而相關7家航司之中，最低是廈航的1,080元，符合不低於共飛最高票價正價四折(860元)的要求。不過，北京直飛成都航線，相關7家航司中，最高票價是川航的2,390元，最低為廈航的900元，而根據要求，共飛最高票價四折是956元。