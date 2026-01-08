商務部稱高度重視與委內瑞拉經貿聯繫　中國會採取行動捍衛利益

美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊。在北京，商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平表示，中國在委內瑞拉有大量投資，也從當地進口石油，高度重視過去多年與當地的經貿聯繫，相信中國一定會想盡辦法維護在當地的經濟利益和海外權益，目前形勢有很多不確定因素，但中國會採取相關行動，捍衛自己的利益和權利。

中國和拉美國家未來經貿聯繫緊密

張建平在中國記協有關經濟和外交領域的新聞茶座說，中國和拉美國家的合作近年迅速提升，簽署實施多邊自由貿易協定，預計未來雙方經貿聯繫會越來越緊密，希望未來通過合作全方位拓展經貿關係。