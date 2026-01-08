商務部稱高度重視與委內瑞拉經貿聯繫　中國會採取行動捍衛利益

美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊。在北京，商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平表示，中國在委內瑞拉有大量投資，也從當地進口石油，高度重視過去多年與當地的經貿聯繫，相信中國一定會想盡辦法維護在當地的經濟利益和海外權益，目前形勢有很多不確定因素，但中國會採取相關行動，捍衛自己的利益和權利。
中國和拉美國家未來經貿聯繫緊密
張建平在中國記協有關經濟和外交領域的新聞茶座說，中國和拉美國家的合作近年迅速提升，簽署實施多邊自由貿易協定，預計未來雙方經貿聯繫會越來越緊密，希望未來通過合作全方位拓展經貿關係。
張建平指出，中國在兩次的中美貿易戰中，有理有節與美國鬥爭，捍衛中國發展利益。雖然美國對中國和全世界加徵史無前例的高關稅，導致中國對美國貨物貿易出口直接下降，但通過多元化市場開拓中國外貿，貨物出口頂住了美國的關稅壓力，希望今年會再次有中美元首會晤，共同穩定兩國關係。
張建平提到，相信即將發布的「十五五」規劃會延續「十四五」時期的擴大內需戰略規劃綱要，並更落實到位，又說隨著鼓勵消費配套的政策組合拳出台，估計今年全國兩會的政府工作報告將有新舉措出台，讓消費對經濟增長貢獻度進一步提升。
原文刊登於 香港電台