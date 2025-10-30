商務部：美方取消對中國商品加徵10%芬太尼關稅

商務部稱，美方將取消針對包括港澳特區在內中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」。（新華社資料圖片）

在北京，商務部表示，中美經貿團隊通過吉隆玻磋商，達成的共識包括，美方將取消針對包括港澳特區在內中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。中方將相應調整針對美方有關關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

商務部又說，美方將暫停實施在9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。另外，美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。