商場人偶「白熊」被小童拳打腳踢 突然反擊　網民：正當防衛

大陸浙江一間商場日前有幾個孩子圍繞着人偶白熊，不停地對其拳打腳踢，非常沒有禮貌，最後穿着公仔衫的白熊終於受不了，發起反擊，把其中一名小男孩踢倒在地，整個過程被網友拍下上傳到微博，引發熱議。

家長玩手機不理會孩童打「白熊」

據陸媒《星視頻》報道，影片畫面顯示，兩三名小孩在商場內圍着一隻高大的人偶白熊，對其「動手動腳」，身旁卻沒有大人制止他們的行為。正當一名孩子舉起手跳起拍向人偶白熊的頭部時，人偶白熊突然發難，一腳將孩子踢飛，只見這名小孩連滾帶爬地逃走，孩子的家長則是立刻走上前跟人偶白熊理論。不過，畫面中可看到，這幾名小孩似乎沒有學到教訓，遭到人偶白熊反擊後，另一名小孩竟然還挑釁般地往人偶白熊的頭部一掌拍下去。但也有暖心的孩子，走向人偶白熊身邊，拍拍牠的手，彷彿是在安慰白熊。

拍攝影片的曹同學表示，在商場看到幾個孩子圍繞人偶白熊又掌摑又踢，還持續了一段時間，覺得很沒禮貌，便用手機將過程錄了下來，「這些孩子的家長都在旁邊坐着玩手機，沒有人上前勸阻，孩子被踢倒後，有家長上去理論，但自己沒有聽清講的什麼，覺得很沒有禮貌」。影片在微博引發熱議後，網友紛紛表示，「正當防衛」、「踢得好」、「所有熊孩子的身後，一定有幾個熊家長」、「白熊代替家長教育熊孩子」、「家庭教育真重要」。

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