問界自動駕駛無煞停撞死11隻羊兼炒車　經銷商：已減車速

自動駕駛系統可以自動轉向、剎車和加速，但司機必須保持警惕，隨時準備控制車輛。內地有車主表示，他早前駕駛內地汽車問界新M5汽車在雲南高速公路上，期間使用自動駕駛功能，惟系統未有因路面出現羊隻而煞車，直接撞死11隻羊，接著撞擊護欄，最終車主介入以腳煞車才停下。經銷商回應指，車輛已檢測到障礙物，已減車速。

綜合《澎湃新聞》等內地媒體報道，今年國慶長假的最後一天，一輛開啟自動駕駛功能的問界新M5汽車在行駛至雲南賓鶴高速公路一個彎道時，自動緊急制動未有生效而撞死了11隻誤闖車道的11只羊，汽車未有停下，又撞擊護欄，繼續向前行駛逾100米，最後車主以腳煞車才停下，令車主呂先生的質疑。經銷商表示，車輛已檢測到障礙物，車速從106碼(約96公里)降到98碼(約89公里)，自動緊急制動對於前方較矮障礙物有局限性。AITO用戶關懷中心則稱，非常重視用戶的問題，已加急催促處理部門。