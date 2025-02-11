喜茶暫停接受加盟店申請 稱「拒絕無意義門店規模內捲」

內媒報道，內地茶飲業界龍頭之一的喜茶近日暫停門店加盟申請，並稱新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義。喜茶回覆查詢時證實消息，又指有關決定是經過深思熟慮。喜茶在微信「小程序」的「申請加盟」頁面已更新，顯示暫時停止接受「事業合伙申請」。

報道指，喜茶早前向員工發內部文件，強調今年將繼續堅持差異化戰略，其中具體舉措之一，包括拒絕無意義的門店規模「內捲」，暫時停止接受事業合夥申請。在產品品牌高度同質化、門店數量供大於求、經營效益普遍下滑的背景下，行業繼續加密擴大規模，可能更多的是對增長、對資本的執念，這既不是用戶需求，也不是合夥人需求，甚至是一種對合夥人的傷害。

