喜茶暫停接受加盟店申請 稱「拒絕無意義門店規模內捲」

內媒報道，內地茶飲業界龍頭之一的喜茶近日暫停門店加盟申請，並稱新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義。喜茶回覆查詢時證實消息，又指有關決定是經過深思熟慮。喜茶在微信「小程序」的「申請加盟」頁面已更新，顯示暫時停止接受「事業合伙申請」。
報道指，喜茶早前向員工發內部文件，強調今年將繼續堅持差異化戰略，其中具體舉措之一，包括拒絕無意義的門店規模「內捲」，暫時停止接受事業合夥申請。在產品品牌高度同質化、門店數量供大於求、經營效益普遍下滑的背景下，行業繼續加密擴大規模，可能更多的是對增長、對資本的執念，這既不是用戶需求，也不是合夥人需求，甚至是一種對合夥人的傷害。
嚴重消耗用戶對新茶飲的喜愛
喜茶指，新茶飲行業的「數字遊戲」已經走到盡頭，無意義的價格、營收、規模內卷正嚴重消耗用戶對新茶飲的喜愛。過去幾年來，出於資本目的、營收利潤考量的價格戰、盲目的門店規模擴張，導致行業陷入同質化競爭及閘店過剩。新茶飲行業仍舊處於早期發展階段，短期內「數位﹙字﹚遊戲」與「規模內卷」的死胡同，並不是行業的終點，還有很多階段需要經歷。未來公司將以門店體驗與品牌內容為核心，攜手並支持喜茶現有事業合夥人更好地服務用戶。
喜茶從2012年在廣東江門的街邊小店開始營業，在其前10年的發展中，該公司一直堅持直營路線。2022年11月，喜茶正式以合適的店型開展事業合夥業務。借助加盟政策，喜茶門店迅速擴張。截止去年9月止，喜茶門店總量達4,300多間。此前該公司開放加盟的區域包括內地、香港、澳門，以及澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、美國和英國8個海外國家。