喜馬拉雅山放煙花｜多名官員被罰 始祖鳥及藝術家蔡國強被依法追究

藝術家蔡國強上月在西藏日喀則市江孜縣施放《升龍》煙花表演，引發破壞生態疑慮。日喀則市官方公布調查結果，其中江孜縣委書記被立案調查並免職，縣長遭立案調查。
15.29畝草皮被破壞
《央視新聞》報道，這場煙花表演燃放區域位於海拔4670至5020公尺山區，共燃放1050盆煙花、時長約52秒，影響草地面積達30.06公頃。根據現場紀錄顯示，燃放造成土壤草皮破壞15.29畝，且煙花殘留物與塑膠碎屑清理不徹底，並對野生動物產生短時驚擾。
調查指出，蔡國強等人進入脆弱草原區，涉嫌違反《青藏高原生態保護法》、《草原法》等規定，已被依法立案查處。此外，這次活動為江孜縣委、縣政府「未經集體研究批准」擅自同意，有「違規決策、監管缺失」等問題。
報道表示，其中縣委書記陳昊已被立案審查調查並免職，縣長多吉普拉被立案審查，多名縣級官員與部門負責人遭立案、免職或誡勉處理，其中包括縣委常委、宣傳部長倉木決，副縣長崔國祿、黃紅梅，及公安局局長李積平等人。
日喀則市政府表示，將依法追究北京蔡國強藝術工作室及活動贊助商始祖鳥的生態損害賠償與修復責任，並展開長期監測與後期評估。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章