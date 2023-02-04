喝茶成最潮活動？年輕人200元「圍爐煮茶」掀風潮

今個冬天，相約三五知己「圍爐煮茶」在內地成為新興潮流。短視頻平台上，「圍爐煮茶」相關話題的視頻播放量，已累計超過10億次。到底圍爐煮茶是甚麼？它又有甚麼魅力，可以吸引各大城市的年輕人前去打卡？文：當代中國
圍爐煮茶原為古代文雅「慢社交」
其實，圍爐煮茶並非甚麼新生事物。早在唐代，茶聖陸羽就在《茶經》中詳細記錄了圍爐夜話和煮茶的過程，從煮茶的燃料到用水，都有細緻入微的記述。白居易、陸遊、蘇軾等文人雅士也曾以詩詞抒發煮茶的閒情逸致。
而這一傳統吃茶方式在今年再度「翻紅」。好友會相約在中式茶館，圍坐於溫暖的炭爐旁，在茶水的沸騰聲中暢談，同時烤番薯、柑橘、花生等，過上一個悠閒的下午。
圍爐煮茶有其傳統文化背景，不僅契合了中國人愛茶之風，也為茶飲行業提供了新的消費場景。那麼圍爐煮茶，究竟為何突然吸引大批年輕人？它的樂趣到底在哪？
圍爐煮茶結合古今 儀式感滿滿
圍爐煮茶的茶館，通常提供舒適的環境聊天喝茶，大家可以和親近的三五好友相聚，也可以圍桌而坐認識新朋友。因此，圍爐煮茶也成為新式「慢社交」的熱門選擇。
圍爐煮茶的參與感和體驗感都很強，還能同時拍照發朋友圈，令內地不少年輕人著迷。據媒體報道，內地網絡社交平台小紅書上，有關「中式茶飲」和「圍爐煮茶」的筆記數量在最近一個季度增加了大約4倍。
圍爐煮茶可配萬物？
在網絡風潮下，除了拍照打卡之外，不少年輕人也開始討論哪些食物跟煮茶最搭，研究起「圍爐是否配萬物」。
柿、紅棗、板栗、年糕和棉花糖為是次食物配搭大賽的贏家，它們備受各城市圍爐愛好者們的廣泛肯定。柿子放在小泥爐頂端的網上，熱一熱，微溫的狀態最好入口；花生的「脆」與紅棗的「韌」被視為絕配；而板栗作為最耐烤的食材，可以陪伴整場圍爐小聚。
至於煮茶要用甚麼茶葉，網民就認為應該選擇普洱，因為黑茶較適宜久煮。
通常茶館提供的套餐，包含主要設備小泥爐、茶葉和茶具、花生瓜子等堅果，以及秋日必備的柿子等。
在內地，圍爐煮茶套餐大多在兩個人200元人民幣（約224港元）左右，具體價格會隨着具體配套食物、店面裝修而有所不同。
以成都這座「泡在茶湯裏的城市」為例，超過兩萬間各式茶館中，提供圍爐煮茶服務的約有上千間。不過，許多茶館的收入並未有大幅增加。這又是為甚麼？
有負責人指，目前自己正在經營的兩家茶館，每天能接待500多名顧客，天天滿員，排隊是常事，客戶群體逾八成都是年輕人。
不過，圍爐煮茶的消費時間長、翻台率低，因此，事實上他們的生意並未有因這一新風潮而大幅受惠。
圍爐煮茶是繼春夏季的露營、飛盤等「網紅」項目後，一種新「出圈」的潮流生活方式。這股風潮甚至已經吹到香港，最近在新界也有店家開始提供圍爐煮茶。不過它的季節性強，等秋冬一過，這股熱潮是否能延續，還有待觀察。
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