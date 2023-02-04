喝茶成最潮活動？年輕人200元「圍爐煮茶」掀風潮

圍爐煮茶原為古代文雅「慢社交」

其實，圍爐煮茶並非甚麼新生事物。早在唐代，茶聖陸羽就在《茶經》中詳細記錄了圍爐夜話和煮茶的過程，從煮茶的燃料到用水，都有細緻入微的記述。白居易、陸遊、蘇軾等文人雅士也曾以詩詞抒發煮茶的閒情逸致。 而這一傳統吃茶方式在今年再度「翻紅」。好友會相約在中式茶館，圍坐於溫暖的炭爐旁，在茶水的沸騰聲中暢談，同時烤番薯、柑橘、花生等，過上一個悠閒的下午。 圍爐煮茶有其傳統文化背景，不僅契合了中國人愛茶之風，也為茶飲行業提供了新的消費場景。那麼圍爐煮茶，究竟為何突然吸引大批年輕人？它的樂趣到底在哪？ 圍爐煮茶結合古今 儀式感滿滿

圍爐煮茶的茶館，通常提供舒適的環境聊天喝茶，大家可以和親近的三五好友相聚，也可以圍桌而坐認識新朋友。因此，圍爐煮茶也成為新式「慢社交」的熱門選擇。

圍爐煮茶的參與感和體驗感都很強，還能同時拍照發朋友圈，令內地不少年輕人著迷。據媒體報道，內地網絡社交平台小紅書上，有關「中式茶飲」和「圍爐煮茶」的筆記數量在最近一個季度增加了大約4倍。 圍爐煮茶可配萬物？ 在網絡風潮下，除了拍照打卡之外，不少年輕人也開始討論哪些食物跟煮茶最搭，研究起「圍爐是否配萬物」。