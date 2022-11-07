單日新增過千宗 廣州海珠區現防疫漏洞

內地新冠肺炎疫情持續升溫，前日新增4,420宗本土感染，廣東佔最多有1,582宗，是唯一新增數字過千的省份。廣東新增個案集中在廣州市，達1,325宗，當中9宗屬社會面個案，其餘均在管控中發現。廣州市衛健委直言，當地正面臨抗疫3年以來最複雜、最嚴峻的疫情，並透露在新增個案最多的海珠區出現防疫漏洞，個別民眾挪動封控水馬，擅自外出或傳遞物資等，導致相鄰的非中高風險區域新增感染個案。

廣州自上月22日今波疫情以來，累計逾5,000宗感染，其中海珠區新增個案近日持續攀升，前日增1,253宗創單日新高，累計個案超過3,600宗。廣州市疾控中心認為，海珠區疫情很大程度是因為Omicron變種病毒傳播快、隱匿性強，在樓棟密集、巷道狹窄的環境條件下極易造成氣溶膠傳播，而極高人口密度也為病毒快速傳播提供合適環境。海珠區已自上周六零時起至今晚12時加強社會面管控，相關措施包括「應檢必檢，不漏一人」；嚴格控制人員流動，非必要不外出等。

至於海珠區中高風險管控區疫情外溢，廣州市衛健委表示，相關部門正深入調查，堵塞漏洞，依法依規處置，呼籲管控區內人員履行防疫責任和義務，避免外出和聚集，「團結一致、同心同德」，以早日恢復正常社會生產生活秩序。

