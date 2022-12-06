單日疫情跌穿3萬宗 內地最少33城放寬查驗核酸

內地多個大城市陸續放寬部分新冠肺炎防疫措施，前日整體新增本土個案持續回落至3萬宗以下，僅29,724宗，其中重災區廣東、重慶及北京分別佔6,502、4,822及3,752宗。根據《北京青年報》不完全統計，截至昨午約3時已有最少33個城市宣布，乘搭公共交通工具及進入大部分公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明，包括重慶、北京、山東省16市、浙江省11市、廣東廣州、深圳，河南鄭州，新疆烏魯木齊及黑龍江哈爾濱等。 重慶市則建議民眾「非必要不做核酸」，鼓勵「願檢盡檢」。重慶市衛健委昨午在防疫記者會上強調，「解封不等於解防，低風險不等於零風險」，呼籲民眾繼續做好個人防護，特別是長者和3歲以上兒童，盡快完成新冠疫苗接種，強調「人人都是自己健康的第一責任人，也是他人健康的守護者」。

內媒相繼報道感染新冠不可怕 與此同時，官媒《北京青年報》、上海「澎湃新聞」等內地傳媒陸續找來Omicron康復者現身說法，主要傳遞感染病毒「並不可怕」的訊息，以緩解民眾對染疫及後遺症、被歧視等焦慮。大部分康復者表示，染疫後出現心理壓力和思想負擔，有長者甚至懷疑太過緊張而導致消化道出血；實際上大家都沒有嚴重的新冠肺炎症狀，也沒有後遺症，生活已回到正軌。 其中上海93歲王婆婆稱，「我感覺新冠一點不可怕，保持良好的心態，吃好睡好很重要……即使感染了也不要害怕，配合醫護人員治療，相信他們」。新疆一名一家十二口都中招的男子更稱，「我們社區裡很多人都『陽』過了，我們這裡管這些陽過康復的人叫『鐵人』，他們比沒感染過的人，更先可以自由出入社區。經過這次，我身邊很多人都覺得新冠沒有那麼可怕」。 另外，台灣昨新增10,209宗本土確診、22宗死亡，確診數字是222日以來新低。