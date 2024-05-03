器官捐贈｜22歲台男大學排球場突昏迷　家人捐器官遺愛人間救活3人

在捐贈手術當日，王韋翔的家人、老師及同學全部圍在他加護病房床邊及走廊。(網上圖片)

器官捐贈除了能延續他人生命，更是大愛的表現。台灣22歲男大學生王韋翔日前在政治大學的排球場上，突然胸痛昏迷，送院做緊急手術後依然昏迷，腦幹功能更因缺氧過久而逐漸消失。家人聞訊後悲痛不已，想到兒子平日樂於助人，決定捐贈兒子器官，遺愛人間，最終成功延續了3位病人生命。受捐贈的3位病人事後亦作出回應，整個過程溫馨動人。

台灣「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」上月早在社交平台分享王韋翔的故事，指王韋翔某日在政治大學的排球場上突發胸痛昏倒，之後不醒人事，家人雖然悲痛流淚，但仍提出了器官捐贈的想法。在捐贈手術當日，王韋翔的家人、老師及同學全部圍在他加護病房床邊及走廊，不少人「準備好一封封想說的話」，向王韋翔表達最終的愛意及道別，包括一聲聲的「我愛你」、「謝謝你」、「對不起」。其中看著王韋翔長大的昭慧法師，於器官捐贈手術後，寫下「永懷器官捐贈、遺愛人間的陽光大男孩–王韋翔」。

「一位不認識的人怎會願意捐贈腎臟給我女兒？」

最終王韋翔及其家人的善舉一名需要肝臟移植的70歲婆婆、以及2名需要腎臟移植的年輕媽媽和50多歲的男子。其中70歲婆婆在手術後第三天便在加護病房要求女兒帶來寫字本，希望抄佛經迴向給捐贈者與其家人，最終在醫護勸說下播放佛經，心中念經迴向。至於接受腎臟移植的年輕媽媽的母親更一直問醫護：「一位不認識的人怎麼會願意捐贈腎臟給我女兒？」

不少網民在帖文下留言，大讚王韋翔及其家人大愛，被他們的善舉深受感動：「天主保佑，永享天國」、「好感動、也很惋惜這年輕生命、的確不容易」、「韋翔愛你，你好偉大啊，謝謝你的大愛」，更有網民考慮及查詢加入器官捐贈計劃。