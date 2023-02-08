嚴防校園疫情重現 內地要求開學前健康監測

內地各地各級學校近日陸續結束寒假，開啟新冠病毒實施「乙類乙管」後新一學期。對於近3億師生集中在同一時段回歸校園，國務院副總理孫春蘭周一要求，學校開學前要全面了解師生感染情況，並加強健康監測與管理。北京、廣東、湖南、浙江等地都有學校甚至教育部門提醒家長和學生，在開學前7天每日居家做自我健康監測，有個別學校更要求提供核酸陰性證明，嚴防校園疫情重現。

內地傳媒報道，浙江杭州不少中小學和幼稚園都要求家長和學生，在開學前一周每日居家自我健康監測，一旦出現感染病徵，就要做快測或核酸檢測，陽性就要「延遲返校」；有學校則要求在開學前一天做一次快測或核酸檢測。紹興更有中小學和幼稚園要求提供學生的核酸陰性證明。

北京：不得帶病到校工作和學習

北京、福建福州、廣東韶關等地教育或防疫部門，亦發文提醒學生和家長要自我健康監測一周，其中北京防疫部門直言，師生員工「不得帶病到校工作和學習」。

與此同時，湖南、湖北武漢、廣東深圳等地近日宣布提供新冠抗體檢測服務，每次費用介乎10至50元人民幣，其中湖南省疾控中心提到，這項檢測有助評估新冠康復免疫狀況及二次感染抵抗力。北京疾控中心則宣布，在今年2至3月期間，於16個轄區和經開區選取約5,000人調查血清抗體，以了解社區人群血清抗體水平。

多地展開抗體檢測 專家意見不一

有專家認為，抗體檢測對個人意義不大，不能簡單作為會否免於再次感染的依據，故不建議人人都檢測。復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇指出，新冠抗體種類繁多，檢測方法亦各有不同，不是簡單看抗體水平，就能判斷是否有相應免疫水平。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾則認為，做抗體檢測的意義是「衰減追蹤」。他表示，抗體陽性即可能感染過或接種過疫苗，由於抗體會隨時間衰減，若超過半年無打疫苗，但IgG抗體和IgM抗體雙陽性，就可能是最近受感染；若再感染者半年後抗體衰減值減到80%，就可能需要打新冠疫苗加強劑，「這樣就為加強接種規劃提供了長期參考，是半年、一年還是兩年。疾控部門需要規劃好這樣的調查」。