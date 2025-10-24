四中全會通過「十五五」規劃建議 提高科技自立自強 建設強大國內市場

一連4日的中共二十屆四中全會(四中全會)，周四圓滿結束。全議審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，提出國家未來5年經濟及社會發展主要目標，包括高品質發展取得顯著成效、科技自立自強水準大幅提高，以及人民生活品質不斷提高等。全會提出，要加快高水準科技自立自強，引領發展新質生產力，抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇；亦要建設強大國內市場，加快構建新發展格局，同時擴大高水準對外開放，開創合作共贏新局面。

全會高度評價十四五時期我國發展取得的重大成就，並提出十五五主要目標：高品質發展取得顯著成效，科技自立自強水準大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高，美麗中國建設取得新的重大進展，國家安全屏障更加鞏固。在此基礎上再奮鬥5年，到2035年實現我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水準，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

引領發展新質生產力 全會提出建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基；堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，堅持智慧化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、品質強國、航太強國、交通強國、網路強國，保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。全會提出的部分規劃方針，包括要加快高水準科技自立自強，引領發展新質生產力；抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶佔科技發展制高點，不斷催生新質生產力。

堅持擴大內需 全會並提出建設強大國內市場，加快構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點；以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強國內大循環內生動力和可靠性；也要大力提振消費，擴大有效投資。全會也提出加快農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興；同時優化區域經濟布局，促進區域協調發展。 擴大高水準對外開放 維護多邊貿易 對外貿易方面，全會提出擴大高水準對外開放，開創合作共贏新局面。穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展國際迴圈，以開放促改革促發展，與世界各國共用機遇、共同發展；要積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，拓展雙向投資合作空間，高品質共建「一帶一路」。民生方面，全會提出加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕；促進高品質充分就業，完善收入分配制度，辦好人民滿意的教育，健全社會保障體系，推動房地產高品質發展，加快建設健康中國，促進人口高品質發展，穩步推進基本公共服務均等化。

提升中華文明傳播力影響力 在Labubu、黑悟空及《哪吒》等在多地大熱、中國文化輸出影響力愈來愈大背景下，全會提出激發全民族文化創新創造活力，繁榮發展社會主義文化；植根博大精深的中華文明，順應資訊技術發展潮流，發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，扎實推進文化強國建設；大力繁榮文化事業，加快發展文化產業，提升中華文明傳播力影響力。 全會也提出，加快經濟社會發展全面綠色轉型；以碳達峰碳中和為牽引，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，築牢生態安全屏障，增強綠色發展動能。