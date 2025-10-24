四中全會｜韓文秀：「十五五」時期發展有「七大目標」 經濟增長保持合理區間

中央政策研究室主任江金權表示，《建議》共15個部分、61條、分為三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述「十四五」時期中國發展取得的重大成就、抓好「十五五」時期經濟社會發展的重大意義和總體要求。 第二板塊為分論，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措。第三板塊主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設等任務。。江金權指，全會最重要的成果，是審議通過了《建議》。他又表示，「十五五」時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期。

中共二十屆四中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀表示，《建議》明確「十五五」時期經濟社會發展主要目標，主要涵蓋7個方面，包括高質量發展取得顯著成效，經濟增長保持在合理區間，居民消費率明顯提高。其他目標包括科技自立自強水平大幅提高、進一步全面深化改革取得新突破、社會文明程度明顯提升、人民生活品質不斷提高、美麗中國建設取得新的重大進展、國家安全屏障更加鞏固。

他說，有關目標切實可行，相信未來5年中國包括硬實力和軟實力在內的綜合國力將持續增強，國際地位將持續提升，人民生活更加幸福美好。他又提到，規劃建議參照以往慣例，主要提出定性目標，具體的定量指標和重大工程項目，將在「十五五」規劃綱要中予以明確。韓文秀說，由國內看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強，長期向好的支撑條件和基本趨勢沒有變。

國家發改委主任鄭栅潔表示，創新育新，就是要培育壯大新興產業和未來產業。鄭栅潔表示，「十五五」規劃的建議提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，將催生數個萬億元級甚至更大規模的市場。他表示，建議亦提出前瞻布局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。他指，相關產業蓄勢發力，未來10年新增規模相當於再造一個中國高技術產業，為經濟大盤、高質量發展注入新動能。

商務部部長王文濤表示，「十五五」時期要積極擴大自主開放、推動貿易創新發展、拓展雙向投資合作空間。他說，要擦亮「投資中國」品牌，塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期的制度環境；有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境布局。

他說，建議提出堅持擴大內需，部署3方面重點任務，要把握好拓展增量、提升效益、暢通循環3個關鍵。他又預計，「十五五」期間將建設改造地下管網超過70萬公里，新增投資需求超過5萬億元人民幣。

王文濤形容，既看GDP(國內生產總值)，也要看GNI(國民總收入)，既重視「中國經濟」，也重視「中國人經濟」。他提到，中共總書記習近平強調，過去的開放是跟跑，現在要領跑，商務部將推動建議各項決策部署落地開花，不斷提高對外開放水平。

科技部部長陰和俊表示，「十五五」規劃的建議部署，加強原始創新和關鍵核心技術攻關；突出國家戰略需求，部署實施一批國家重大科技任務；強化科學研究、技術開發原始創新導向，產出更多標誌性原創成果。

