四川刁女不滿急症室等太耐　掌摑醫生洩憤後逃走（有片）

四川西昌一名女子因不滿醫生優先救治重症患者，導致等待時間過長，21日凌晨在醫院急症室內掌摑值班醫生後逃逸。西昌市公安局北城派出所獲報後迅速展開調查，該名女子在家屬勸導下於當日中午投案自首，警方對其處以行政拘留5日。

情緒逐漸失控

綜合內地新聞報道，根據警方披露，女子刁某某21日凌晨陪同朋友前往西昌一家醫院就診。當時值班醫生正依照急診「急重優先」原則，優先處理重症患者的病情。刁某某多次詢問就診進度，因認為等待時間過長，情緒逐漸失控，最終與值班醫生發生爭執。