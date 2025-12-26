四川刁女不滿急症室等太耐　掌摑醫生洩憤後逃走（有片）

四川西昌一名女子因不滿醫生優先救治重症患者，導致等待時間過長，21日凌晨在醫院急症室內掌摑值班醫生後逃逸。西昌市公安局北城派出所獲報後迅速展開調查，該名女子在家屬勸導下於當日中午投案自首，警方對其處以行政拘留5日。
情緒逐漸失控
綜合內地新聞報道，根據警方披露，女子刁某某21日凌晨陪同朋友前往西昌一家醫院就診。當時值班醫生正依照急診「急重優先」原則，優先處理重症患者的病情。刁某某多次詢問就診進度，因認為等待時間過長，情緒逐漸失控，最終與值班醫生發生爭執。
閉路電視畫面顯示，凌晨5點44分左右，刁某某徑直衝進診療室，趁醫生專注於電腦前記錄診療資訊時，突然對其臉部摑了一記耳光。這突如其來的攻擊讓在場人員措手不及，刁某某隨即轉身快速離開現場。另一名值班醫生見狀立即轉頭查看，兩人起身追趕時，刁某某已逃離醫院。
被罰行政拘留5日
案發後，北城派出所民警立即趕赴現場調查，透過閉路電視畫面鎖定疑犯身分。警方多次聯繫刁某某未果，隨後找到其家屬進行勸導工作。在家人的勸說下，刁某某於21日中午主動前往派出所投案自首。
經警方核查，刁某某的行為已構成毆打他人，根據《治安管理處罰法》相關規定，依法對其處以行政拘留5日的處罰。目前刁某某已執行拘留，被打醫生經檢查無大礙，已恢復正常工作。
