四川動物園賣老虎尿　園方證有人外敷內服　專家咁講(有片)

民間一直有傳說指部分動物排泄物具有治病的功效，最近內地四川雅安碧峰峽野生動物園被網民爆料，園區內有販售「虎尿」，每瓶價格為50元人民幣，引發熱議。園方證實有販售虎尿，更介紹其功用是對風濕有療效，有很多人購買，除了外用還有人內服。

綜合《淅江經視》、《澎拜新聞》等內地媒體報道，內地有網民在小紅書爆料指「某旅遊單位出售虎尿，50元一瓶」，從網民拍下的照片顯示，瓶身字樣顯示「虎尿的功用為對類風濕、外風濕關節炎疼痛、跌打損傷、肌肉痠痛等症狀有較好療效」；此外也註明外用方式要用酒、薑片沾虎尿擦患處，野外探險也可在身上噴，「絕對沒有野獸敢靠近」，還說虎尿能內服，但有過敏症狀須暫停使用。對此，四川雅安碧峰峽野生動物園證實有販售虎尿一事，工作人員表示，虎尿是老虎在自己窩排泄，他們用盆子接，再裝到瓶子裡面出售，並透露有時很多人買，但也有賣不出去的時候；但工作人員被問及園方販售虎尿多久，對方以資歷尚淺故不清楚。