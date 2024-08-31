四川地方官16年受賄200萬　豬肉及床墊照收細有細貪

近年內地許多貪官醜聞曝光，四川內江一名46歲的地方官，打着「人情世故」的幌子，收受廠商金飾、茅台酒，甚至連豬肉和床墊都收。

由四川省紀委主辦的「廉潔四川」網站27日發布消息，四川內江隆昌市鄉村振興局前局長劉健，28歲時就被提拔為副鎮長，他胸懷壯志想幹出一番成績，無奈一年多過去都無實績，「商人老闆的恭維奉承逐漸填補了他事業上的失落感」。

填補事業失落感

據悉，一開始他勤跑飯局，收受紅包禮金。後來胃口養大，不斷收受黃金首飾、茅台酒及冬蟲夏草等貴重物品，之後連豬肉及乳膠床墊都來者不拒。

調查中他還坦承，曾於2016年某天下午，主動致電一名工程承包商主動要錢，他在電話中表示：「我看上一輛車，但還差15萬（約16.5萬港元），能不能借點錢給我。」對方雖驚訝，但為得到更好的「合作機會」，當晚便照吩咐將錢送到劉健家樓下。