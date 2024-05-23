四川夫妻29年前遭洗劫拐子　尋遍大江南北後終團圓

1995年，四川一名6個月大男嬰在深夜被人偷走。父母29年來不放棄尋找愛子，而皇天不負苦心人，終於在今年5月找到孩子。一家人於22日大團圓，激動相擁場面令人為之動容。

內媒《極目新聞》報道，陳女士與丈夫在1995年從老家搬到了四川縣大竹縣牌坊鄉，夫妻倆在當地從事小生意，並在同年迎來了第一個兒子鄧博。

「家裏進賊了，孩子被偷了！」

同年8月16日，丈夫吃過晚餐後就趕回老家辦事，獨留陳女士在家照顧當時6個多月大的鄧博。陳女士在半夜12時許哄睡了兒子後，自己也很快進入夢鄉。豈料，隔天淩晨3點，陳女士猛然驚醒，發現躺在床上的兒子不見了，將屋子翻了個遍，卻找不到孩子的身影。

稍作鎮定後，陳女士意識到家中遭小偷了：「家裏進賊了，孩子被偷了！」不僅家門被撬開，電線被故障，唯一值錢的電視機也無影無蹤。

為了存錢找兒子，夫妻倆轉而到廣東東莞做生意，等到家庭經濟狀況逐漸好轉後，自此開啟了漫漫尋兒路。兩人跑遍了福建、山東、河北、浙江等多地卻始終沒有鄧博的消息。