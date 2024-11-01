四川女婚後驚揭丈夫患愛滋　竟解釋有食藥應不具傳染性

一對情侶走到談婚論嫁的階段，是否等如對對方有足夠了解？內地四川一名女子，在婚後不久意外發現丈夫藏有抗愛滋病(HIV)藥物，原來，丈夫確實是愛滋病帶菌者，女子無法接受對方隱瞞自身重大疾病，決定提告了結婚姻。

綜合《人民網》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，四川省雅安市雨城區人民法院近日審結一宗撤銷婚姻糾紛案。2020年8月，小月和小傑(化名)經長輩介紹相識，相戀後於2023年2月14日登記結婚。因當時兩人正處恩愛之際，小月自覺雙方「知根知底」，兩人都未有進行婚前檢查。同年11月，小月意外發現小傑的隨身袋裡，放有疑似抗愛滋病病毒的藥品。在小月追問下，小傑才承認自己在2021年8月確診感染愛滋病病毒。他解釋，當時兩人感情穩定，而且自己一直積極治療、長期服藥，應該不具有傳染性，便隱瞞下來。小月如晴天霹靂，立即入院進行緊急檢查，幸並未感染愛滋病病毒，但對小傑隱瞞病情已心如死灰。小月其後以小傑惡意隱瞞自身重大疾病，使自己作出錯誤的結婚意思表示，婚姻無法繼續為由，向法院提起訴訟，請求撤銷二人的婚姻。