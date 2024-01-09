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中國
2024-01-09 13:20:00

四川女子於同居男友離世後轉走百萬被告上法庭　法官：非婚姻之實不應繼承

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成都與男友共同經營畫廊的楊女，於黃男去世的隔天起擅自用對方手機，陸續將黃男帳戶內的100萬元人民幣轉進自己銀行帳戶。

內地四川發生罕見「遺產」糾紛，楊姓女子用剛離世的黃姓男友手機，把對方在銀行內的100多萬元人民幣轉進自己帳戶，遭「繼女」依不當得利告上法院。據《央視》報道，在成都與男友共同經營畫廊的楊女，於61歲黃男去世的隔天起擅自用對方手機，陸續將黃男帳戶內的100萬元轉進自己銀行帳戶，隨後又拒絕繼女歸還遺產的要求，被繼女告上法院。

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法官因雙方不存在事實婚姻判楊女敗訴

楊女在庭上辯稱，自己與男友有締結婚姻意願，並以公開的夫妻身分共同生活長達20多年，本質上與事實婚姻無異，男友晚年及病重時都是自己照顧對方生活起居，與拿出內地《民法典》中「繼承人以外的依靠被繼承人扶養的人，或繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人，可以分給適當的遺產」，主張自己擁有繼承權。

不過，法官仍因雙方不存在事實婚姻、欠缺共同經營畫廊證據、女方擅自轉走黃男存款，判楊女應把款項返還給法定繼承人的繼女及黃男的80多歲母親。楊女不服提出上訴後，拿出共同經營畫廊的相關資料並請證人作證，但二審法院還是因為證據不足或證詞不足採信，駁回楊女上訴。另外，依據中國最高人民法院的解釋，在民政部1994年《婚姻登記管理條例》發布後的同居情侶，不屬於可分配另一方遺產的同居人，2005年起和黃男同居的楊男，不在同居即事實婚姻的範圍內。且即便楊女符合，也須具備同居期間由男友「扶養」、兩人「共同勞動」經營畫廊的條件，否則不會被認定為法定繼承人。（CTWANT）

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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