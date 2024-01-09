四川女子於同居男友離世後轉走百萬被告上法庭　法官：非婚姻之實不應繼承

內地四川發生罕見「遺產」糾紛，楊姓女子用剛離世的黃姓男友手機，把對方在銀行內的100多萬元人民幣轉進自己帳戶，遭「繼女」依不當得利告上法院。據《央視》報道，在成都與男友共同經營畫廊的楊女，於61歲黃男去世的隔天起擅自用對方手機，陸續將黃男帳戶內的100萬元轉進自己銀行帳戶，隨後又拒絕繼女歸還遺產的要求，被繼女告上法院。

法官因雙方不存在事實婚姻判楊女敗訴 楊女在庭上辯稱，自己與男友有締結婚姻意願，並以公開的夫妻身分共同生活長達20多年，本質上與事實婚姻無異，男友晚年及病重時都是自己照顧對方生活起居，與拿出內地《民法典》中「繼承人以外的依靠被繼承人扶養的人，或繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人，可以分給適當的遺產」，主張自己擁有繼承權。