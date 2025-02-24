四川女子用百草枯泡製「毒內褲」 男友穿上皮膚潰爛中毒死亡

四川發生一宗奇案，一名年近60歲的算命大師遭情人毒殺，對方用除草劑百草枯浸泡4條內褲製成「毒內褲」，又送上加料的有「毒止咳糖漿」。結果他穿上毒內褲皮膚潰爛，喝了止咳糖漿喉嚨不適，最終中毒身亡。
案件發生在2017年，疑兇敬女去年9月被判故意殺人罪成，判監14年。她提出上訴遭法院駁回，維持原判，事件再受到傳媒關注。報道指，死者周某沒有與家人同住，他們起初以為他只是應了替自己所算的卦——五十多歲時會有大劫。但當醫生告知他是死於百草枯中毒時，其女兒懷疑父親死因遂報警。
毒內褲殺情人｜算命大師死前留下紙條破案
在警方調查期間，周某的妻子想起，周某病重期間曾寫下一張紙條，並叮囑她如果自己出事就把這張紙條拿出來。警方隨後在周某家張紙條，紙條上寫道：「2017年5月份，她給我打電話，讓我拿到內褲和止咳糖漿。」紙條上還附有一個電話號碼。經筆跡鑑定，紙條上的字肯定係周某的筆跡。
據悉，周某2011年結識敬女，當時敬女的母親因生病，向周男求助，兩人因而結緣，更進一步發展成情侶關係。不過敬女怨恨周男遲遲不願與她結婚，並導致她懷孕和流產，因而心生不滿，決定報復。報道還指，周某不但無與敬女結婚，還與妻子重新辦理結婚證。