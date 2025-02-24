四川女子用百草枯泡製「毒內褲」 男友穿上皮膚潰爛中毒死亡

四川發生一宗奇案，一名年近60歲的算命大師遭情人毒殺，對方用除草劑百草枯浸泡4條內褲製成「毒內褲」，又送上加料的有「毒止咳糖漿」。結果他穿上毒內褲皮膚潰爛，喝了止咳糖漿喉嚨不適，最終中毒身亡。

案件發生在2017年，疑兇敬女去年9月被判故意殺人罪成，判監14年。她提出上訴遭法院駁回，維持原判，事件再受到傳媒關注。報道指，死者周某沒有與家人同住，他們起初以為他只是應了替自己所算的卦——五十多歲時會有大劫。但當醫生告知他是死於百草枯中毒時，其女兒懷疑父親死因遂報警。