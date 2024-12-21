四川女為捉姦訛稱男友輕生　消防破門後闖入毆小三

四川一名女子，近日報警表示男友想不開，要求警方幫忙破門。沒想到就在門打開後，女子竟衝入暴打小三。原來女子的男友根本沒事，只是騙警方幫她捉姦，還認為自己「只是打個110」，不是甚麼大事。

據內媒綜合報道，12月18日，成都消防隊發布一段22秒的出動影片，隨即引發網友高度關注。

「親愛的，嚇死我了！」

一名身穿紅衣的女子，報警聲稱自己的男友想不開，把自己關在屋內，要警方救救他。警員想都沒想，隨即聯絡當地消防隊，趕緊帶着工具來到男友家。

當消防隊破門那一刻，只見一名男子和另一名女子坐在屋內。這時報案的紅衣女子，悠閒地晃進屋內，環抱男友說：「親愛的，嚇死我了！」她接着態度180度大轉變，將小三按在地上狂打，最後兩女激烈互毆，男友則在一旁勸架。