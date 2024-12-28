四川女遭家暴致終身殘障掛便袋　前夫判監11年惹爭議

四川一名謝姓女子與賀姓前夫結婚2年期間，被家暴多達16次，更被打到必須終身攜掛便袋，其遭遇引發全網關注。法院27日因故意傷害罪、虐待罪判處賀姓前夫有期徒刑11年。

綜合《法治日報》、《觀察者網》等內媒，謝女與賀男在2021年5月結婚，育有一女。婚後2年內，謝女遭受丈夫16次不同程度家暴。謝女多次要求離婚，均未如願。

婚後2年內16次家暴

2023年4月，謝女前往法院提交人身保護令和離婚申請，但因不能提交賀男的戶口簿而未能辦理。當日離開法院後，謝女被賀男跟蹤，並遭其強行拖入酒店拳打腳踢施暴，直到第2天被裝修工人發現並報警。謝女身體多處損傷，肋骨骨折、十二指腸斷裂、小腸梗阻，需終生掛着便袋生活。

成都武侯區公安分局隨後逮捕了賀男，並在當年7月以涉嫌故意傷害罪將其移送檢方。今年1月，武侯區檢察院以賀男涉嫌故意傷害罪、虐待罪提起公訴。5月，法院判決准予謝女與賀男離婚，女兒由謝女撫養。

武侯區人民法院昨日對「賀某陽故意傷害、虐待刑事附帶民事訴訟一案」做出一審宣判，數罪並罰，決定執行有期徒刑11年。賀某陽當庭表示上訴。