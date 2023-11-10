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2023-11-10 16:45:48

四川女長期無償加班後病中被炒　網上控訴惹共鳴：這種公司絕不是特例

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四川女長期無償加班後病中被炒　網上控訴惹共鳴：這種公司絕不是特例

員工加班領加班費，本應是再正常不過的事情，不過四川成都一名女子因為生病，拒絕老闆提出的「無償加班」要求，沒想到卻收到了公司的辭退消息，讓她相當不滿。

事先已預約醫生看診

據內媒近日報道，女子表示，自己在8月底到公司入職，工作內容是負責做影片剪輯，根據簽訂的合同，試用期2個月，會在10月底轉正。沒想到開始上班後，發現老闆常常會要求員工加班，而且沒有給付加班費，甚至假日在家，都會被臨時要求帶電腦遠距加班。

原本女子都還是按照老闆要求加班，但是4日又接到老闆臨時通知加班，無奈自己已經事先預約醫生看診，因此便委婉告知無法加班，沒想到老闆竟要求她早上先到公司加班，下午看完醫生後再繼續，女子認為一個上午無法完成加班的工作，最終還是決定拒絕。

準備進行勞動仲裁

沒想到就在隔天，她便收到老闆傳來的訊息，通知她禮拜一到公司辦理離職手續，讓她覺得相當不滿，詢問如果被無故辭退，賠償金如何計算，就沒有了下文，讓她氣到在網上發文，並表示將準備進行勞動仲裁，維護自己的權益。

不少網友紛紛留言力挺女子「慣老闆」「這種公司絕不是特例」「直接公開公司名字」「這種公司不待也罷，免得被壓榨到身心出問題」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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