四川宜賓山泥傾瀉 最少3死傷28人失聯 村民︰走遲10秒已沒命

事發在筠連縣沐愛鎮金坪村，目前當地部門正在全力搜救失聯人員，已組織武警、消防、應急、公安、交通、醫療、通信、電力等救援力量近950人，調集挖掘機、消防車、救護車等救援設備超過200架次救援，並分10個網格搜救。當地已累計轉移疏散群眾95戶共360人，並設置臨時安置點，目前已安置162人。

村民看到有石頭從山上滾下 死裡逃生

經初步研判，近期持續降雨及地質條件是導致此次災害的主要原因，高位山泥傾瀉轉化為碎屑流，形成約1.2公里長的碎屑堆積體。傾瀉的山體厚10至20米、寬約100米，山泥量超過10萬立方米，截至9日凌晨泥石流仍在持續。一名姓郭村民表示，當時自己身處養殖場，看到有石頭一直從山邊滾下立即奔逃，約10秒後回頭一看，所有東西都被山泥石塊掩埋，而且石塊從其身邊擦過，跑慢一點已沒命。

內地有報道引述村民指，去年下半年曾出現山泥傾瀉，甚至有石塊堵塞公路，但有關方面無通知村民避難。亦有地質災害監測員稱，今次發生山泥傾瀉位置距一個煤礦的礦井入口僅幾百米，未知災情跟採煤是否有關。