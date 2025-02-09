四川宜賓山泥傾瀉 最少3死傷28人失聯 村民︰走遲10秒已沒命

四川省宜賓市筠連縣於周六(8日)早上11時50分許發生山泥傾瀉，截至周日上午11時，初步確定造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，並導致最少1死2傷、28人失聯，其中一名傷者重傷，幸無生命危險。
事發在筠連縣沐愛鎮金坪村，目前當地部門正在全力搜救失聯人員，已組織武警、消防、應急、公安、交通、醫療、通信、電力等救援力量近950人，調集挖掘機、消防車、救護車等救援設備超過200架次救援，並分10個網格搜救。當地已累計轉移疏散群眾95戶共360人，並設置臨時安置點，目前已安置162人。
村民看到有石頭從山上滾下 死裡逃生
經初步研判，近期持續降雨及地質條件是導致此次災害的主要原因，高位山泥傾瀉轉化為碎屑流，形成約1.2公里長的碎屑堆積體。傾瀉的山體厚10至20米、寬約100米，山泥量超過10萬立方米，截至9日凌晨泥石流仍在持續。一名姓郭村民表示，當時自己身處養殖場，看到有石頭一直從山邊滾下立即奔逃，約10秒後回頭一看，所有東西都被山泥石塊掩埋，而且石塊從其身邊擦過，跑慢一點已沒命。
內地有報道引述村民指，去年下半年曾出現山泥傾瀉，甚至有石塊堵塞公路，但有關方面無通知村民避難。亦有地質災害監測員稱，今次發生山泥傾瀉位置距一個煤礦的礦井入口僅幾百米，未知災情跟採煤是否有關。
習近平指示千方百計搜救失聯人員
國家主席習近平高度重視並作出重要指示，指要千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好善後等工作；亦要加強監測預警，注意科學施救，防止發生次生災害。中國國家發展改革委緊急安排中央預算內5,000萬元人民幣，支持災區基礎設施和公共服務設施災後應急恢復。