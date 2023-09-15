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2023-09-15 15:45:16

四川小貓疑遇車撞癱瘓後遭遺棄　中醫系學生出手整骨瞬間康復（有片）

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四川小貓疑遇車撞癱瘓後遭遺棄　中醫系學生出手整骨瞬間康復

記者鄒慈芸／綜合報道

四川成都中醫藥大學出現一隻遭遺棄的癱瘓貓咪，幾位女學生發現後原本打算籌錢送牠去獸醫院，沒想到一名男學生走上前，「咔啦」一聲，直接幫小貓整骨，讓牠馬上就能活動了。

學生拍下影片紀錄，8月23日成都中醫藥大學校門口，出現了一隻被人遺棄、全身癱瘓的小貓，在不佳的天氣下淋了4個多小時的雨，由於當時正值暑假，校內幾乎沒有學生，後來一位善良的女同學，便和室友一起將牠帶回安置。

連發出叫聲都有困難

將小貓送到獸醫院後，醫生表示，貓咪有修剪指甲的痕跡，應該是被車撞後遭到原主人遺棄，而此時小貓頭部以下已經完全動彈不得，連發出叫聲都有困難。

善良的女學生雖然想讓小貓進行治療，無奈自己也是學生，負擔不起昂貴的手術費用，於是便四處拜託朋友、校友，每個人盡一點微薄的力量，湊出了貓咪的醫藥費。

不過可惜的是，獸醫進一步診斷後，發現貓咪癱瘓狀況嚴重，小醫院無法進行救治，需要到大間的獸醫院拍電腦斷層才行，無奈之下大家只好再將貓咪帶回學校照顧，期待會有奇蹟出現的一天。

有針灸學生幫小貓扎兩次針

就在這時事情出現轉機，安置貓咪時一位學長路過，好奇問了貓咪的情況，接著他伸出雙手，在小貓身上摸索一番後，只聽「咔啦」一聲，貓咪錯位的骨頭被接了回去，瞬間就可以活動了。

事後該名學長表示，是因為骨頭錯位壓迫到神經，才導致貓咪無法動彈，這項消息在校園廣傳後，隔天有一位學針灸的男學生，也運用所學知識，來幫小貓扎了兩次針。

沒多久小貓便順利的站立、走路，並且在女學生等人的細心照料下，恢復了活蹦亂跳的模樣，成為了學校裡大家都認識的「超萌校貓」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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