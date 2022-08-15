四川山洪暴發｜父子困坐水中大石 救援人員：父親獲救，小孩沒有了

四川彭州龍門山鎮龍漕溝上周六山洪暴發，導致7死8傷，一對父子被洪水包圍，困於河中大石的照片廣為流傳，兩人的生死更牽動全國人心。內地《齊魯晚報》引述參與救援的彭州市愛之援救援隊隊長周楊指，「父親獲救了，小孩沒有了」。
四川山洪暴發前 有管理員「跪求」遊客離開
本是洩洪渠的龍漕溝，因在小紅書、抖音等社交平台獲不少網民推薦為消暑勝地而變成「隱世秘景」、「網紅景點」，吸引大批民眾前去野餐、玩水。據報事發前管理員有用「大聲公」通知即將有山洪，要求在場遊客離開，其中甚至有管理員大叫「我跪下來求大家，趕快上岸」，但不少遊客直到見到山洪湧至才倉皇跑上岸，但仍有一些人被困洪水中，部分人瞬間被洪水捲走。
被困河中大石 落水前父欲將兒拋上岸
有目擊者指出，該名父親抱起兒子往岸邊走時已經太遲，父親唯有坐在石上，將兒子緊抱於胸前，背對洪水，堅持了大約15分鐘，最終還是不敵滔滔洪水。目擊者又指，被洪水捲走前，該名父親曾嘗試將孩子朝岸上拋，但未成功。
另外，周楊提到，事發現場不僅有「禁止下水遊玩」等警示牌，還用鐵絲網圍起，並且有巡邏隊沿岸巡邏，勸遊客離開，但總是有遊客「把柵欄扒開，鑽進去玩」。周楊直言，「有時候我們也挺無奈的，剛剛從水裡勸上來遊客，我們一走他們就又下水了，其實只要在岸上玩不要下水，就不會有問題」。