四川山洪暴發｜父子困坐水中大石 救援人員：父親獲救，小孩沒有了

四川彭州龍門山鎮龍漕溝上周六山洪暴發，導致7死8傷，一對父子被洪水包圍，困於河中大石的照片廣為流傳，兩人的生死更牽動全國人心。內地《齊魯晚報》引述參與救援的彭州市愛之援救援隊隊長周楊指，「父親獲救了，小孩沒有了」。

四川山洪暴發前 有管理員「跪求」遊客離開

本是洩洪渠的龍漕溝，因在小紅書、抖音等社交平台獲不少網民推薦為消暑勝地而變成「隱世秘景」、「網紅景點」，吸引大批民眾前去野餐、玩水。據報事發前管理員有用「大聲公」通知即將有山洪，要求在場遊客離開，其中甚至有管理員大叫「我跪下來求大家，趕快上岸」，但不少遊客直到見到山洪湧至才倉皇跑上岸，但仍有一些人被困洪水中，部分人瞬間被洪水捲走。