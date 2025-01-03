四川已婚老師偷食女高中生　教員室內親熱畫面曝光

近日，四川省達州市一間高中傳出不倫戀，有男教師和女高中生在教員室熱吻、摟抱，偷情畫面全被閉路電視拍下，對此，當地教育局表示已介入處理。

CCTV拍下已婚男教師與女高中生在教員室「偷偷摸摸」

據《百姓關注》報道，四川省達州市一所高中，近日被爆出有已婚男教師與女高中生在教員室「偷偷摸摸」，而二人的逾矩行為，也被閉路電視拍下，閉路電視顯示二人分別於2024年12月2日下午1時許及12月17日晚間9時許，在教員室內發生親密行為。