四川已婚老師偷食女高中生　教員室內親熱畫面曝光

近日，四川省達州市一間高中傳出不倫戀，有男教師和女高中生在教員室熱吻、摟抱，偷情畫面全被閉路電視拍下，對此，當地教育局表示已介入處理。
CCTV拍下已婚男教師與女高中生在教員室「偷偷摸摸」
據《百姓關注》報道，四川省達州市一所高中，近日被爆出有已婚男教師與女高中生在教員室「偷偷摸摸」，而二人的逾矩行為，也被閉路電視拍下，閉路電視顯示二人分別於2024年12月2日下午1時許及12月17日晚間9時許，在教員室內發生親密行為。
「感覺是你情我願呢」
從曝光的畫面可見，一名年約三、四十歲的男老師坐在椅子上，而女學生坐在男老師腿上被環抱，女學生也不時的回頭親吻男老師，親完後便雙手遮臉，露出害羞樣子，而另外一段畫面中，女學生更是大膽出擊，把男老師撲倒在椅子上忘情地獻吻，舉止相當親密；當地教育局則回應，已經介入調查中。
影片在網上曝光後，激起網友熱議：「我感覺能抱成這樣，已經發生過性關係了」；「這還是人能看的影片嗎」；「我以為的摟抱是擁抱，還以為挺正常的擁抱禮為啥被說的這麽不堪，結果發現，確實不堪入目」；「感覺是你情我願呢」。
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2024/12/30/报道，近日，四川达州铭仁园中学的王小涛男教师和女学生办公室偷情亲热被摄像头拍下！— 罗翔 (@LUOXIANGZY) December 30, 2024
四川达州铭仁园中学的王小涛老师，你老婆喊你回家吃饭！… pic.twitter.com/kovJIBxVPu