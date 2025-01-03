熱門搜尋:
濟州航空空難 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-01-03 09:45:43

四川已婚老師偷食女高中生　教員室內親熱畫面曝光

分享：

四川已婚老師偷食高中女生　教員室內親熱畫面曝光

adblk5

近日，四川省達州市一間高中傳出不倫戀，有男教師和女高中生在教員室熱吻、摟抱，偷情畫面全被閉路電視拍下，對此，當地教育局表示已介入處理。

CCTV拍下已婚男教師與女高中生在教員室「偷偷摸摸」

據《百姓關注》報道，四川省達州市一所高中，近日被爆出有已婚男教師與女高中生在教員室「偷偷摸摸」，而二人的逾矩行為，也被閉路電視拍下，閉路電視顯示二人分別於2024年12月2日下午1時許及12月17日晚間9時許，在教員室內發生親密行為。

「感覺是你情我願呢」

從曝光的畫面可見，一名年約三、四十歲的男老師坐在椅子上，而女學生坐在男老師腿上被環抱，女學生也不時的回頭親吻男老師，親完後便雙手遮臉，露出害羞樣子，而另外一段畫面中，女學生更是大膽出擊，把男老師撲倒在椅子上忘情地獻吻，舉止相當親密；當地教育局則回應，已經介入調查中。

影片在網上曝光後，激起網友熱議：「我感覺能抱成這樣，已經發生過性關係了」；「這還是人能看的影片嗎」；「我以為的摟抱是擁抱，還以為挺正常的擁抱禮為啥被說的這麽不堪，結果發現，確實不堪入目」；「感覺是你情我願呢」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

超加工食物｜

超加工食物｜癌症年輕化一大元兇？（am730製圖） 超加工食物｜是甚麼？（am730製圖） 超加工食物｜食品分為四類（am730製圖） 超加工食物｜製作過程（am730製圖） 超加工食物｜影響（am730製圖） 超加工食物｜健康均衡的飲食（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 