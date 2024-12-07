四川康定雪山發現不明遺體　疑為違令登山客遇難

四川省康定市傳出遊客憾事，一名網友4日披露，他近日到當地登山，在一處冰天雪地的區域「冰海子」附近，發現一具罹難登山客遺體，已被凍得面目全非，「全身都紫了」。

「他可能自己上去的吧」

《網易》報道，根據這名網友曝光的畫面顯示，罹難者是一名年輕男子，他身着紅色登山外套、深色褲子、普通運動鞋，躺在冰雪覆蓋的亂石坡上，身邊沒有背包和裝備，部分軀體已被雪蓋住，而這具遺體已渾身發紫，不忍卒睹。

這名網友說，他已報警，並呼籲認識這名罹難者的人，盡快與警方聯繫。報道引述康定市警方表示，已接到報案，事件正在調查中。當地政府人員透露，「冰海子」是未開發的自然區域，早在上月就發布封山令，這名罹難男子恐是私自進山：「是不能上去的，他可能自己上去的吧。」