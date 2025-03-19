四川方言短劇《家裡家外》播放破10億創「現象級熱度」網民建議拍廣東話劇

全程採用道地四川方言、以上世紀八十年代川渝地區為背景的溫情短劇《家裡家外》，本月14日登陸內地「紅果」短劇平台，在沒有明星效應加持下爆紅，引起全網關注。該劇目前已創出「雙10億」成績，包括在「紅果」錄得逾10億次播放，以及在抖音的全網話題量突破10億，創內地短劇「現象級熱度」。該劇憑濃厚地域特色、糅合溫情、集體回憶及精良製作，被大讚為零負評神劇，「有著打動全民的力量」，也引起民眾對方言的興趣，有網民建議也來拍一套廣東話神劇。

《家裡家外》以當年川渝特大洪水為背景，講述工程師陳海清(王道鐵飾)與單親母親蔡曉艷(孫藝燃飾)重建家庭後，用包容與愛化解矛盾、守護家庭的故事。 家裡家外｜扭轉內地短劇「灑狗血」風氣 劇中夫婦的輕喜互動、姑嫂互助的女性力量、街坊鄰里的「擺龍門陣」，把川渝市井生活的幽默與溫情展現得淋漓盡致。有網友評論稱「這才是真正的家庭生活，笑著笑著就哭了」。過去不少內地短劇被指追求「狗血劇情」、「三分鐘一個反轉」，《家裡家外》獲讚似一壺溫熱的茶，讓觀眾品嘗久違的人情味。該劇的成功印證內地短劇賽道轉變，創作團隊指「短劇已從早期的情緒爽感，進階到傳遞治癒與情懷，這是業界真正的『上桌』(進入更高層次)」。

家裡家外｜文旅推廣 地方風情美食可吸客 有業內人士認為《家裡家外》大熱，標誌短劇正從「速食式消費」邁向「精品化表達」，短劇在文旅推廣及行銷宣傳等領域上獲得更大空間。內媒指，《家裡家外》已成為成都文旅的「立體導覽手冊」。作為地方風情濃厚的作品，該劇避開寬窄巷子等知名地標，而聚焦雙流區軍工廠家屬院、青龍老電影院等充滿年代感的場景作實景拍攝。為還原年代感，製作團隊復刻了青羊電視機、天府可樂等時代符號，並借來八十年代電影院座椅當道具。劇中又融入鍋盔、蛋烘糕等美食，有觀眾說：「看完立刻訂了去成都的機票，想尋找劇裡的老茶館和家屬院！」

家裡家外｜網民建議開拍廣東話短劇 該劇另一矚目之處是全程採用地道四川方言，台詞如「但求疼(無所謂)」、「千翻兒(頑皮)」及「歪婆娘(潑辣女人)」等俚語，讓觀眾直呼過癮，吸引大量外省觀眾收看，有網民隨即要求開拍閩南話及廣東話短劇。