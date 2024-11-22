四川景區馬夫被指企圖性侵背包客 警：證據不足

內地一名熱愛戶外運動的女背包客近日在社群平台發布影片，自稱在四川省一處旅遊秘境遭到65歲馬夫性侵，後遇到一名路過的背包客才作罷。對此，涉事馬夫的兒子予以否認。目前，當地警方正在調查。 不順從就把她扔河裏 綜合多家內媒報道，內地部落客「阿思愛戶外」（以下簡稱阿思）11月19日發布影片，稱10月29日她與2名男性結伴穿越位於四川省甘孜藏族自治州康定市捧塔鄉的「子龍祕境」，支付2,700元人民幣（約2,900港元）僱用出發村村支書父親、65歲的劉姓男子帶馬幫忙馱裝備。期間，劉男察覺她因出現高山症容易疲憊，行程落後於其他同伴。

阿思稱，行程第二天（10月30日）她就遭到馬夫襲臀騷擾，被她喝斥後依然不改。行程第四天（11月1日），兩名男性同伴提前抵達終點，同伴付100元人民幣（約107港元）讓劉男返程接她一同租車進山。誰知劉男在接到她前往終點的路上再次試圖性侵她，並威脅她若不順從就把她扔河裏，「打他的頭他也不停」，她拼命反抗大叫，遇到一名背包客路過才得以脫險。

警：沒有檢測出生物證據 出山後，阿思立刻報警，當地警察開具行政立案告知書，並帶走被劉男觸摸過的褲子做生物檢材，「警方兩周後告訴我說，沒有檢測出生物證據」。