四川最少63%人已確診 大陸旅客下周抵台落地檢測

內地下月8日取消隔離新冠病人、容許出境遊後，昨又公布下月7日起開始連續40天的春運，料大量民眾前往各地或旅遊。由於內地疫情嚴重，台灣昨決定下月1日起，所有從大陸抵達的旅客要做核酸檢測，行政院長蘇貞昌更表明，會考慮是否如期下月7日恢復的金門、馬祖的小三通。

台灣的中央疫情指揮中心指，雖未開放大陸遊客入境，惟料春節期間有3萬人次從大陸到台灣。面對大陸目前疫情，決定下月1日凌晨起至下月31日，所有大陸抵台旅客須在抵埗機場或港口接受核酸檢測，然後在住所7天自主防疫及快測，若出現陽性結果以「5+n」方式隔離(即5天居家隔離，之後快測陰性可如常生活，或待滿7天隔離即可完成隔離)。

至於內地疫情方面，前日新增5,136宗本土確診，僅廣東(2,233宗)及北京(892宗)已過半數病例，3人病逝。四川前日雖只增125宗確診，惟四川省疾控中心公布該省第二輪「新冠感染情況問卷調查」結果，近16萬名被訪者有63.52%人、即逾10萬人在核酸或快測確診，當中七成以上有發燒及咳嗽；有28%受訪者未檢測，卻有發燒、咳嗽等徵狀，估計感染率應高於63.52%。

四川成都當局指，當地的發熱門診應診量，較早前的高峰期下降近六成，當地也有許多核酸檢測站改為發熱診療服務站，但市內多間醫院的急症室逼滿輪候病人，甚至在寒冬的戶外等候診症，不少網民指不論是資源最好的三甲級醫院，或者康復醫院，全部一床難求。

