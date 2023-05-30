四川會東縣缺水　自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

四川居民生活飲用水水源告急！四川涼山州會東縣近日遭遇高溫少雨天氣，導致居民生活飲用水水源短缺，會東縣自來水有限責任公司昨日(29日)發布公告呼籲民眾節約用水，更指出「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2至4次最為適宜」、「洗澡要抓緊時間，頭腳淋濕即關噴頭，用肥皂或浴液搓洗，一次沖洗乾淨」、「洗澡時不要順便洗衣服，澡盆洗澡水不要放滿」等指引。
飲用水源進入「枯水期」
公告續指，受降雨量影響，會東縣主要飲用水源進入枯水期，加之當前正值農灌用水高峰期，城市供水面臨較大壓力。由於降雨量銳減，或對城市供水造成影響，若水源儲量持續告急，公司將採取分時段、分片區供水的方式，盡量滿足市民用水需求。
居民：夏天一個月洗澡2至4次不可思議
內媒訪問其中一名會東縣城區居民，該居民指，今年會東降水很少，最近高溫天氣持續，現在用水的確很緊張，「白天在正常供水，但晚上都是分時段供水，晚上12點至翌日凌晨6點都停水了。」他又指，「自來水公司呼籲市民節約用水應該支持，但是覺得夏天一個月洗澡2至4次有些不可思議。」
對於市民的疑惑，5會東縣自來水有限責任公司相關工作人員表示，一直以來，在供水系統發出的節約用水通知中，有「每月以2至4次最為適宜」這樣一個提議。該工作人員表示，並非說一個月只能洗這麼多次澡，市民也可以根據實際情況用水，「現在水源真的很緊張，主要目的是倡導市民節約用水。」