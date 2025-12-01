熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-12-01 15:45:59

四川村民墊腳石藏1.9億年恐龍足跡　用足19年先發覺

分享：

獸腳類足跡石板。（圖／翻攝《北京日報》）

四川自貢恐龍博物館、北京中國地質大學等機構組成的聯合研究團隊日前宣布，已完成對四川盆地富順縣永年鎮五里村發現的一批珍貴恐龍足跡化石的深入研究。該地點保存了413個早侏羅世約1.9億至1.8億年前的獸腳類恐龍足跡與尾跡，相關成果已在專業期刊《古地理學報》上發表。

將石塊照片發到網上詢問

《北京日報》11月29日報導，這批化石來源頗具戲劇性。1998年7月，五里村村民丁永富、丁永健兄弟開採出的長條形石塊鋪在四周作為墊腳石。隨恐龍足跡知識的普及，2017年4月，丁永富的女兒丁麗將石塊照片發到網上詢問，引起自貢恐龍博物館的注意，於同年5月確認此為重要恐龍足跡化石，並成功將其徵集回館進行保護與研究。

adblk5

此次研究的核心標本由8塊石板組成，其上密布413個清晰的三趾型獸腳類足跡。足跡密度極高，其中一塊石板的足跡密度達到每平方分米約2個，是中國下侏羅統中密度最高的獸腳類足跡記錄之一。

實雷龍足跡。（圖／翻攝《北京日報》）

類似現代鳥類接地奔跑

研究人員判斷，這批足跡大多數為蹺腳龍足跡，平均長度約為14.5米，形態緊湊，具有清晰的圓形趾墊和尖銳爪痕。部分較大足跡被歸入實雷龍足跡，最大足跡長達22.5厘米。通過對足跡的精確測量和生物力學分析，研究人員認為這些小型獸腳類恐龍可能採用了一種類似現代鳥類接地奔跑的步態，其運動速度約在每小時5.8公里至8.6公里。

中國地質大學(北京)地球科學與資源學院副教授邢立達表示，雙足恐龍的尾跡極為罕見，其成因看法不一。這些尾跡很可能是獸腳類恐龍在濱湖或濱岸地帶活動時，低速移動、停駐觀望或同類互動中展示出攻擊性姿態等所留下的。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 