四川村民墊腳石藏1.9億年恐龍足跡　用足19年先發覺

四川自貢恐龍博物館、北京中國地質大學等機構組成的聯合研究團隊日前宣布，已完成對四川盆地富順縣永年鎮五里村發現的一批珍貴恐龍足跡化石的深入研究。該地點保存了413個早侏羅世約1.9億至1.8億年前的獸腳類恐龍足跡與尾跡，相關成果已在專業期刊《古地理學報》上發表。

將石塊照片發到網上詢問

《北京日報》11月29日報導，這批化石來源頗具戲劇性。1998年7月，五里村村民丁永富、丁永健兄弟開採出的長條形石塊鋪在四周作為墊腳石。隨恐龍足跡知識的普及，2017年4月，丁永富的女兒丁麗將石塊照片發到網上詢問，引起自貢恐龍博物館的注意，於同年5月確認此為重要恐龍足跡化石，並成功將其徵集回館進行保護與研究。