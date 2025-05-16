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中國
2025-05-16 16:45:54

四川母女點餐唔食齋撳手機　餐廳老闆報案助保30萬血汗錢

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警方趕到餐廳勸阻。（圖／翻攝《紅星新聞》）

四川近日有對母女赴餐館用餐，但菜上了一小時，兩人不僅沒吃還一直在「玩手機」。餐館老闆察覺有異便打電話報警。據悉，該女兒因賣遊戲帳號被騙，幸好老闆及時報警，保住母親戶頭剩餘的30多萬人民幣（約32.5萬港元）。

根據內媒《紅星新聞》，餐館老闆羅先生憶述，事發於4月21日中午，一對母女到他的餐館用餐，點了兩三道菜。當時是用餐的繁忙時段，他也沒有特別注意母女倆。

「但是她們不聽我的」

羅先生說，後來服務生告訴他，該對母女「很奇怪」，點餐上菜了一個小時，但一直沒有動筷。隨後，羅先生來到兩人的座位旁，發現她們一人拿一部手機，說着銀行帳戶、驗證碼等內容。

羅先生表示：「我一看就知道她們遭遇了電訊詐騙，於是直接喊她們不要聽對方的話，更不要說自己的帳戶等，但是她們不聽我的。」

羅先生離開後還是覺得不對，很快又再次返回勸阻母女倆：「我還說我幫你們報警，但她們仍然相信對方，也不要我報警。」羅先生隨後就直接撥打110報警。

出售遊戲帳號而陷入騙局

廣元利州區公安分局南河派出所表示，警方到場後發現母女倆正用手機開啟螢幕共享，按語音電話提示，接受所謂「中介」進行「退款」操作。在警方說明下，母女才意識到因女兒張某在網上出售遊戲帳號，而陷入騙局。

據悉，母親王某名下的銀行戶頭已被他人以轉帳、消費方式轉走19筆6萬多元人民幣（約6.5萬港元）款項，剩下的30多萬元人民幣餘額有極高風險被轉出。警方立即將情況上報至廣元市反詐中心啟動止付程序，銀行第一時間對金流進行查詢、止付、凍結，最終保住剩下的錢。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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