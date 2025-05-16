四川母女點餐唔食齋撳手機　餐廳老闆報案助保30萬血汗錢

四川近日有對母女赴餐館用餐，但菜上了一小時，兩人不僅沒吃還一直在「玩手機」。餐館老闆察覺有異便打電話報警。據悉，該女兒因賣遊戲帳號被騙，幸好老闆及時報警，保住母親戶頭剩餘的30多萬人民幣（約32.5萬港元）。

根據內媒《紅星新聞》，餐館老闆羅先生憶述，事發於4月21日中午，一對母女到他的餐館用餐，點了兩三道菜。當時是用餐的繁忙時段，他也沒有特別注意母女倆。

「但是她們不聽我的」

羅先生說，後來服務生告訴他，該對母女「很奇怪」，點餐上菜了一個小時，但一直沒有動筷。隨後，羅先生來到兩人的座位旁，發現她們一人拿一部手機，說着銀行帳戶、驗證碼等內容。

羅先生表示：「我一看就知道她們遭遇了電訊詐騙，於是直接喊她們不要聽對方的話，更不要說自己的帳戶等，但是她們不聽我的。」

羅先生離開後還是覺得不對，很快又再次返回勸阻母女倆：「我還說我幫你們報警，但她們仍然相信對方，也不要我報警。」羅先生隨後就直接撥打110報警。