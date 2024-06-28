四川母子上山誤摘毒菇煮食　全家1死3命危

近日，四川攀枝花市米易一居民家庭因誤食有毒的鵝膏菌導致中毒，造成一家四口中毒，其中一名老人不幸去世，另外三人目前仍在醫院接受深切治療。

據《大皖新聞》報道，6月19日，小彭（化名）的母親和弟弟在附近山上摘蘑菇時，誤將有毒的鵝膏菌帶回家烹煮食用。當晚，小彭的外公、父母及弟弟四人相繼出現中毒症狀，隨即被送往米易縣人民醫院急救。

可能還需肝臟移植

醫院在了解情況後，立刻進行了洗胃和輸液搶救，並將四人轉入綜合ICU進行血液透析治療。由於病情惡化，次日，四人被緊急轉至攀枝花中心醫院接受進一步治療。儘管醫護人員全力搶救，小彭69歲的外公最終於6月25日不幸離世。

目前，小彭15歲的弟弟、42歲的母親和37歲的父親病情稍有穩定，但仍未脫離生命危險，醫療費用已超過30萬元人民幣（約32.2萬港元）。醫生表示，小彭的弟弟可能還需要進行肝臟移植。