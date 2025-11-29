四川民企稱實現量產高超音速導彈　成本僅此前十分之一

四川民營企業凌空天行自主研發的「馭空戟-1000」高超音速飛彈引發熱議。該公司表示，飛彈基本型已成功實現量產，實現了高端裝備從「奢侈品」到「消耗品」的轉變。
可通過陸基發射車部署
據官方《環球時報》28日報道，位於成都高新區的四川凌空天行有關負責人介紹，「馭空戟-1000」高超音速飛彈項目由北京凌空天行與四川凌空天行等多個子公司共同研發，目前飛彈基本型已成功實現量產。同時，集成人工智慧決策與集群協同能力的「馭空戟-1000」智能型正處於全力研製階段。
根據發布的資料顯示，「馭空戟-1000」高超音速飛彈核心參數包括500至1,300公里射程、5至7馬赫飛行速度及360秒動力巡航時間。該飛彈具備自動識別目標、躲避威脅等智能特性，可通過陸基發射車部署，專門針對海上移動平台和各類艦艇實施精準打擊。
自動躲避危險
四川凌空天行此前已發布「雲行」超音速飛機「竄天石猴」和「筋斗雲JINDOU-400S」超音速飛機引擎。該公司在其宣傳片中演示了飛彈飽和式打擊的場景，影片內容顯示「馭空戟-1000」以5至7馬赫飛行速度對預定目標實施飽和攻擊，並且可做到自動識別目標、自動躲避危險。
該公司表示，從發射到命中目標可持續進行動力飛行約6分鐘，而這款飛彈成本只有傳統高超音速飛彈的十分之一，大幅降低了使用門檻。
凌空天行全國總部及高超音速飛行器研發生產基地位於成都未來科技城，目前該項目主體已封頂，外牆施工也已完成，正處於總平施工階段，預計年底建成投用。
