四川民企稱實現量產高超音速導彈　成本僅此前十分之一

四川民營企業凌空天行自主研發的「馭空戟-1000」高超音速飛彈引發熱議。該公司表示，飛彈基本型已成功實現量產，實現了高端裝備從「奢侈品」到「消耗品」的轉變。 可通過陸基發射車部署 據官方《環球時報》28日報道，位於成都高新區的四川凌空天行有關負責人介紹，「馭空戟-1000」高超音速飛彈項目由北京凌空天行與四川凌空天行等多個子公司共同研發，目前飛彈基本型已成功實現量產。同時，集成人工智慧決策與集群協同能力的「馭空戟-1000」智能型正處於全力研製階段。

根據發布的資料顯示，「馭空戟-1000」高超音速飛彈核心參數包括500至1,300公里射程、5至7馬赫飛行速度及360秒動力巡航時間。該飛彈具備自動識別目標、躲避威脅等智能特性，可通過陸基發射車部署，專門針對海上移動平台和各類艦艇實施精準打擊。